Halle (ots) - Nach vier Monaten Amtszeit kommt man an einem vernichtenden Urteil nicht vorbei: Im Weißen Haus regiert ein Egomane, der von seinen Stimmungen getrieben wird und politische Ahnungslosigkeit durch kopflosen Aktivismus zu überdecken sucht. Den einen oder anderen Skandal können die Trump-Anhänger vielleicht verdrängen. Aber dass der Präsident seine Versprechen längst in die Tonne getreten hat und auf ganz anderem Kurs schleudert, werden sie dauerhaft nicht verzeihen.



