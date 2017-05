Regensburg (ots) - Die Durchführung eines Profifußballspiels ist seit Jahren ohne Polizei nicht denkbar. Immer mehr Hochsicherheitsspiele erfordern immer mehr Polizeikräfte. Ein besorgniserregender Trend. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) oder die Vereine zur Kasse zu bitten, ist aber sicher nicht des Rätsels Lösung. Ganz abgesehen davon, wie das Urteil ausfallen wird, die Debatte zu führen, ist richtig und wichtig. Dass manche Stadt bei Derbys - und das nicht nur in den ersten beiden Ligen - einer Festung gleicht, ist oftmals nicht angemessen. Eine verbesserte Kooperation der Polizei mit Vereinen und Fanprojekten wäre ein guter Ansatz, um die erforderliche Polizeipräsenz zumindest senken zu können. Bei den bekannten "Problemkindern" wie Zweitligist Dynamo Dresden, sind dagegen vor allem DFL und DFB gefordert. Wenn solche Vereine ihre gewaltbereiten Fans einfach nicht selbst in den Griff bekommen, dann gilt es vielleicht, nicht mehr nur Denkzettel zu verteilen, sondern zu wirklich drastischen Maßnahmen zu greifen.



