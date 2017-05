Korrektur der Veröffentlichung vom 05.05.2017, 17:50 Uhr MEZ/MESZ - Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Bank AG Korrektur der Veröffentlichung vom 05.05.2017, 17:50 Uhr MEZ/MESZ - Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 16.05.2017 / 21:36 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Korrektur einer am 05.05.2017 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt a. M. Deutschland

2. Grund der Mitteilung

X Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

Erwerb/Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Registrierter Sitz und Staat:

UBS Group AG Zürich Schweiz

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

UBS AG

5. Datum der Schwellenberührung

28.04.2017

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte des (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) Emittenten 7.b.2.) neu 11,39 % 1,35 % 12,74 % 2066773131 letzte 1,77 % 2,78 % 4,55 % / Mittei- lung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)

ISIN absolut in % direkt zugerechnet direkt zugerechnet (§ 21 WpHG) (§ 22 WpHG) (§ 21 WpHG) (§ 22 WpHG) DE0005140008 0 235503079 0 % 11,39 % Summe 235503079 11,39 % b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fällig- Ausübungs- Stimm- Stimm- keit / zeitraum / rechte rech- Ver- Laufzeit absolut te in fall % Recht auf Widerruf der Aktienleihe jederzeit 6556187 0,32 - Right to recall of lent shares - at any % time Recht auf Ersatz der als jederzeit 14350613 0,69 Sicherheit gelieferten Aktien - - at any % Right to substitute shares time delivered as collateral Physically Settled Long Call 16.06.2017 1261343 0,06 Options - % 20.12.2019 Summe 22168143 1,07 % b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Fällig- Ausübungs- Barausgleich oder Stimm- Stimm- Instru- keit / zeitraum / physische rechte rechte ments Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in % Short 19.05.2017 - Physisch 4571954 0,22 % Put 21.12.2018 Options Equity 19.05.2017 - Bar 232889 0,01 % Futures 16.06.2017 Long 15.03.2020 - Bar 40000 0,002 % Call 31.12.2050 Options Equity 08.06.2017 - Bar 789982 0,04 % Swaps 16.01.2020 Short 09.06.2017 - Bar 631 0,00 % Put 15.12.2017 Warrants Summe 5635456 0,27 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). X Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in Instrumente in Summe in %, %, wenn 3% %, wenn 5% wenn 5% oder höher oder höher oder höher UBS Group AG % % % UBS AG 10,88 % 1,13 % 12,00 % UBS Group AG % % % UBS AG 10,88 % 1,13 % 12,00 % UBS Asset Management % % % Holding (No. 2) Ltd UBS Asset Management % % % Holding Ltd UBS Asset Management (UK) % % % Ltd UBS Group AG % % % UBS AG 10,88 % 1,13 % 12,00 % UBS Asset Management % % % Holding (No. 2) Ltd UBS Asset Management % % % Holding Ltd UBS Asset Management Life % % % Ltd UBS Group AG % % % UBS AG 10,88 % 1,13 % 12,00 % UBS Americas Holding LLC % % % UBS Americas Inc. % % % UBS Asset Management % % % (Americas) Inc. UBS Asset Management Trust % % % Company UBS Group AG % % % UBS AG 10,88 % 1,13 % 12,00 % UBS Americas Holding LLC % % % UBS Securities LLC % % % UBS Group AG % % % UBS AG 10,88 % 1,13 % 12,00 % UBS Fund Management % % % (Luxembourg) S.A. UBS Group AG % % % UBS AG 10,88 % 1,13 % 12,00 % UBS Fund Management % % % (Switzerland) AG UBS Group AG % % % UBS AG 10,88 % 1,13 % 12,00 % UBS Switzerland AG % % % UBS Group AG % % % UBS AG 10,88 % 1,13 % 12,00 % UBS Asset Management % % % (Singapore) Ltd UBS Group AG % % % UBS AG 10,88 % 1,13 % 12,00 % UBS Third Party Management % % % Company S.A. UBS Group AG % % % UBS AG 10,88 % 1,13 % 12,00 % UBS Asset Management % % % (Australia) Ltd UBS Group AG % % % UBS AG 10,88 % 1,13 % 12,00 % UBS Asset Management (Hong % % % Kong) Ltd UBS Group AG % % % UBS AG 10,88 % 1,13 % 12,00 % UBS Europe SE % % % UBS Europe SE (Luxembourg % % % Branch) UBS Group AG % % % UBS AG 10,88 % 1,13 % 12,00 % UBS O'Connor Limited % % % UBS Group AG % % % UBS AG 10,88 % 1,13 % 12,00 % UBS Bank SA % % % UBS Gestión Sociedad % % % Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva SA

9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: Gesamtstimmrechtsanteil nach der % (entspricht Hauptversammlung: Stimmrechten)

10. Sonstige Erläuterungen:

Over the majority of the shares disclosed under WpHG 21 UBS has legal title ownership only. UBS holds these shares as a prime broker for clients.

