Freiburg (ots) - Was die Kanzlerin zur Verbreitung des E-Autos gesagt hat, überrascht niemanden. Die Kaufprämie für die Elektroflitzer hat nicht zu kräftig steigenden Absatzzahlen geführt. Traurig muss darüber keiner sein. Massenweise E-Autos auf den Straßen ist kein Wert an sich. Wenn die Fahrzeuge mit Strom aus klimaschädlichen Braunkohlekraftwerken geladen werden, ist für die Zukunft der Erde nichts gewonnen. Zudem darf die Frage gestellt werden, ob die Gemeinschaft der Steuerzahler die Mobilität einzelner Menschen und die Autokonzerne beim Strukturwandel unterstützen soll. http://mehr.bz/khs113a



