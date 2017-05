Trump twittert nicht nur ohne Filter - auch in Gesprächen hält er sich nicht zurück. Heikel: Die Geheimnisse, die er an Russland ausgeplaudert haben soll, stammen scheinbar aus Israel. Der Zeitpunkt ist denkbar schlecht.

Ein Tweet aus Israel vom Dienstagnachtmittag: "Er verkauft unsere Geheimnisse. Entweiht, was uns heilig ist. Erkennt die Mauer nicht an. Zu sagen, dass dieser Besuch unter einem schlechten Zeichen steht, ist noch untertrieben."Mit "Er" ist Donald Trump gemeint. Ein paar Tage vor dem Besuch des US-Präsidenten in Israel am kommenden Montag und Dienstag stellt sich heraus, dass die im Gespräch mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow verratenen Geheimnisse aus Israel stammen, dem engsten Verbündeten der USA im Nahen Osten. Das berichten US-Medien. Die Angelegenheit ist auch deshalb brisant, weil Russland mit dem Iran verbündet ist, während Israel den Iran als gefährlichen Gegner einstuft.Zunächst hatten amerikanische Zeitungen nur berichtet, dass Trump ...

Den vollständigen Artikel lesen ...