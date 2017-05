San José, KALIFORNIEN -- (Marketwired) -- 05/16/17 -- Hinweis der Redaktion: Zu dieser Pressemitteilung gehört ein Bild.

Integrated Device Technology, Inc. (IDT(R)) (NASDAQ: IDTI) kündigt heute an, dass Kunden und Ökosystempartner sein 4RCD0232K-Register und den 4DB0232K-Datenpuffer ausprobieren können. Der Chipsatz integriert neue Funktionen, die kürzlich in die neueste Generation des JEDEC-Standard integriert wurden, definiert für Geräte mit 3200 MT/s Kapazität einschließlich Entscheidungsrückkopplung (decision feedback equalization (DFE)), dedizierten NVDIMM-Kommunikations-Schnittstellen und Signal-Rückruf-Kontrolle mit feiner Granularität. Zusammen mit neuen Funktionen und Leistungssteigerungen bietet der Chipsatz auch die niedrigste Leistung aller DDR4-Chipsätze in der heutigen Branche.

Mit Zunahme der Geschwindigkeiten von Multi-Slot-Speicher-Subsystemen beeinträchtigen Rückruf und Übersprechung die Qualität der Signal-Spannungsamplitude und erschweren so das Erkennen der Logikebene des Signals. DFE ist eine Technologie, die das Originalsignal aus Geräuschen wiederherstellt und es wesentlich stärker macht als in Abb. 1 gezeigt. Während DFE erst vor kurzem in den JEDEC-Standard integriert wurde, hat IDT diese Funktion als eigene Leistungsverbesserung bei den beiden vorherigen Geräte-Generationen unterstützt. IDT arbeitet seit mehreren Jahren mit wichtigen Ökosystempartnern und Controller-Anbietern zusammen, um die Entwicklung von notwendiger System-Trainings-Software und Firmware zu ermöglichen, um die Vorteile von DFE voll auszuschöpfen. Daher war IDT ein großer Befürworter für seine Integration in die neueste Spezifikationsrevision.

IDT beinhaltet auch eine Reihe von Funktionen, die auf Verbesserung der Dichte und Leistung von NVDIMMS ausgerichtet sind. Neue Kommunikationsschnittstellen zwischen dem Chipsatz und dem NVDIMM-Controller sowie automatisierte Zustandsmaschinen für schnelle und zuverlässige Wiederherstellung während eines katastrophalen Stromausfalls befähigen eine neue Generation von Fehlertoleranz und Leistungsbeschleunigung bei Servern und Speichern Neben Dichte und Leistung ist der Chipsatz kostensparend, da er eine Reihe von externen Komponenten integriert, die in vorherigen NVDIMM-Generationen benutzt wurden. Der Chipsatz passt nahtlos mit dem von IDT vor kurzem angekündigten P8800 NVDIMM PMIC zusammen und liefert eine komplette Lösung mit programmierbarem Support für Power-Sequencing, Spannungsausfall und Backup-System-Konservierung.

"Dieser IDT-Chipsatz ist die Krönung unserer Anstrengungen in den letzten Jahren, um DRAM und Speicherkategorie-Lösungen in einem bisher unerreichten Maß an Bandbreite und Dichte zu skalieren", so Rami Sethi, Vice President und General Manager von IDTs Memory Interface Division. "IDT hat eng mit unseren Kunden und Ökosystempartnern zusammengearbeitet, um Technologien, die bei Hochgeschwindigkeitsempfängern üblich sind, in das Speicher-Subsystem zu bringen, um Multi-Slot-Technologien ständig auf immer höhere Geschwindigkeiten zu skalieren."

"Micron qualifiziert zurzeit das IDT DDR4 3200 Register und Datenpuffer-Entwicklungsmuster", so Malcolm Humphrey, Vice President of Marketing für Microns Compute and Business Geschäftsbereich. "Der Chipsatz ermöglicht kosteneffiziente LRDIMM 3200-Lösungen sowie die Möglichkeit, unsere NVDIMM-Design auf höhere Geschwindigkeiten zu skalieren."

Der neueste Chipsatz von IDT wurde verifiziert und entspricht voll den veröffentlichten JEDEC-Spezifikationen. Weitere Informationen zu DDR4-Lösungen von IDT finden Sie auf www.idt.com/go/DDR4.

