Um Anstöße zur Verbesserung der schwierigen wirtschaftlichen Situation in Griechenland zu bekommen, hielt sich eine Delegation in Südtirol auf. Bei dem Treffen am 10. Mai mit Agrarlandesrat Arnold Schuler besprachen die zwölf Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder griechischer Genossenschaften Aspekte der Verarbeitung und Vermarktung und die Bedeutung des...

Den vollständigen Artikel lesen ...