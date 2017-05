Gegen Dumpingpreise und höhere Importzölle: Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries will der deutschen Stahlindustrie auf die Beine helfen. Vor allem China exportiere Probleme auf den Weltmarkt.

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries will der durch chinesische Niedrigpreise und Importerschwernisse in den USA bedrohten deutschen Stahlindustrie unter die Arme greifen. Die Branche sei eine "Basisindustrie" und damit zentraler Baustein für die gesamte Produktion hierzulande, sagte die SPD-Politikerin. "Deswegen wollen wir helfen." Der Konsolidierungsprozess in der Branche sei wahrscheinlich noch nicht zu Ende. "Aber er darf nicht getrieben werden durch unlauteren Wettbewerb, dem die Stahlindustrie von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...