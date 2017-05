Halle (ots) - In Sachsen-Anhalts Rathäusern droht eine Überalterung. Nach Angaben des Städte- und Gemeindebundes sind nur zwölf der 122 hauptamtlichen Bürgermeister in Einheits- und Verbandsgemeinden jünger als 40 Jahre. "Eine Verjüngung ist dringend geboten", sagte der Magdeburger Politikwissenschaftler Roger Stöcker der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwoch-Ausgabe). Junge Leute, die mit dem Internet aufgewachsen seien, hätten globalere Vorstellungen von politischen und gesellschaftlichen Prozessen. Das könne ein Gewinn sein. Stöcker sprach sich auch für mehr Seiteneinsteiger im Bürgermeisteramt aus.



