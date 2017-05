Halle (ots) - Stufenlose Zugänge, moderne Bahnsteige, Aufzüge: Das Land Sachsen-Anhalt und die Deutsche Bahn AG wollen in diesem und im nächsten Jahr mit 18 Millionen Euro kleine und mittlere Bahnhöfe im Land modernisieren. Damit wird ein 2010 vereinbartes Förderprogramm fortgesetzt. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwoch-Ausgabe). Eines der größten Vorhaben ist nach Angaben des Landesverkehrsministeriums der Bau von Aufzügen sowie die Sanierung eines Bahnsteigs und eines Fußgängertunnels in Quedlinburg. Die Arbeiten sollen 3,5 Millionen Euro kosten und 2018 beginnen.



Land und Bahn hatten 2010 vereinbart, gemeinsam Bahnhofsanlagen zu modernisieren. Vor allem geht es um die Sanierung von Bahnsteigen, den Bau von Rampen, Aufzügen oder Wartehäuschen an Haltepunkten. Bisher hat das Land 30 Millionen Euro in die Erneuerung oder den Neubau von 45 Stationen gesteckt. Die Bahn gab etwa den gleichen Betrag dazu; in der Regel teile beide Partner die Kosten je zur Hälfte. Das gemeinsame Programm läuft vorerst bis 2018. Geht es nach dem Land, soll es fortgesetzt werden. "Das Thema Barrierefreiheit wird künftig noch wichtiger", sagte Verkehrsminister Thomas Webel (CDU).



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de