In diesem Jahr wurden bereits sechs Reporter in Mexiko getötet. Nach den jüngsten Morden an Journalisten gehen Medienvertreter auf die Straße. Auch die EU fordert, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Nach dem Mord an zwei Journalisten in Mexiko haben zahlreiche Kollegen ein Ende der Gewalt gegen Medienvertreter gefordert. Am Unabhängigkeitsdenkmal schrieben sie am Dienstag "Sie töten uns" und "Nein zum Schweigen" auf den Asphalt. Die Journalisten zogen später weiter zum Sitz der Generalstaatsanwaltschaft. Auf Transparenten war zu lesen: "Das schlimmste Verbrechen ist das Schweigen" und: "Stoppt die Aggressionen gegen Journalisten".

Am Montag waren innerhalb weniger Stunden zwei Journalisten in Mexiko getötet worden. In der Drogenhochburg Sinaloa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...