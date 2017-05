FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Freihandelsabkommen / EuGH:

"Für die Gegner des inzwischen im Eisfach gelandeten TTIP-Handelsabkommens mit den Vereinigten Staaten und des Ceta-Abkommens mit Kanada ist es ein Sieg: Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass vergleichbare Handelsabkommen nicht ohne die Zustimmung der nationalen - im Zweifelsfall auch der regionalen - Parlamente in Kraft treten können. Im konkreten Fall ging es zwar nur um ein Abkommen mit Singapur. Der von der EU-Kommission gesuchte Richterspruch aber hat Präzedenzcharakter. Ohne Zustimmung des seit der Ceta-Debatte in der gesamten EU bekannten Regionalparlaments des belgischen Walloniens kann kein umfassendes Freihandelsabkommen mehr in Kraft treten. Campact, Greenpeace und andere Freihandelsgegner können ihre Kräfte künftig also ganz auf diese regionalen Teilöffentlichkeiten konzentrieren."/ra/DP/she

