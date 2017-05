FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" zu Trumps Weitergabe geheimer Informationen:

"Nach dem Trumpgate fordern selbst einige Konservative US-Präsident Donald Trump zum Rücktritt auf. Das wird er aber nicht tun. Auch dieser Skandal über die Weitergabe von geheimen Informationen zeigt nur wieder, wie wenig er sich um kluge Politik und den Rest der Welt kümmert. Und so werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass er für seine Entscheidungen auch künftig regelmäßig kritisiert, aber von seinen Anhängern unterstützt wird. Dieser Kreislauf wird erst durchbrochen, wenn er zu weit geht und seine eigene republikanische Partei ihn aus dem Amt jagt. Davon sind wir noch weit entfernt. Aber auch dann würde es nicht besser. Die US-Wähler haben nicht eine Einzelperson an die Macht geführt, sondern sich für Trump und dessen Ziele entschieden. Trump wiederum hat eine Truppe um sich geschart, die auch ohne ihn seine Inhalte weiter verfolgen würde. Diese Leute würden ihre Politik möglicherweise besser verpacken. Die Gegner Trumps und seiner Ziele brauchen also einen langen Atem."/ra/DP/she

