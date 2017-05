Tokio (ots/PRNewswire) - Tanaka Holdings Co., Ltd. - die

Holdinggesellschaft der Tanaka Kikinzoku Group mit Hauptsitz in Tokio

- sponsert seit vergangenem April im Rahmen seiner erweiterten

Unterstützung der Japan Blind Football Association (nachstehend JBFA)

Japans Frauen-Nationalmannschaft für Blindenfußball.



Tanakas Firmenlogo befindet sich auf dem rechten Ärmel der Trikots

der Mitglieder der Nationalmannschaft.



Seit Blindenfußball 2001 in Japan eingeführt wurde, waren

Spielerinnen gezwungen gemeinsam mit ihren männlichen Kollegen zu

spielen, da es nicht genügend Fußballerinnen gab. Darüber hinaus

wurde es durch die unterschiedliche körperliche Kraft und die

verschiedenen physischen Fähigkeiten von Männern und Frauen sowie

eine fehlende angemessene Trainingsumgebung und die entsprechenden

Einrichtungen erschwert, dass Frauen diesen Sport weiter betreiben.



Die JBFA, die als NPO anerkannt ist, führte 2014 Aktivitäten zur

Talentsuche und zum Training von Spielerinnen ein und rief am 1.

April 2017, nach dem Versuch verschiedene Hürden zu überwinden,

Japans Frauen-Nationalmannschaft für Blindenfußball ins Leben.



Im Mai 2017 nahm die Mannschaft am Frauen-Blindenfußballturnier

der International Blind Sports Federation (nachstehend IBSA) in Wien,

Österreich, teil - die erste internationale Veranstaltung für

Frauen-Blindenfußball.



Die Tanaka Kikinzoku Group, die das Potenzial von Edelmetallen

erkundet und versucht, Edelmetallwaren auf globaler Ebene zu

entwickeln und herzustellen, machte sich die Situation der JBFA und

der japanischen Frauen-Nationalmannschaft für Blindenfußball bewusst,

die beide durch Überwinden der Grenzen von Behindertensport um

bessere Leistungen bemüht sind, und wurde zum Sponsor der Mannschaft.



Die Tanaka Kikinzoku Group möchte zur Entwicklung von

Blindenfußball und der Förderung von Behindertensport beitragen.



Die japanische Frauenmannschaft, die am "IBSA Women's Blind

Football Tournament 2017" teilnahm, das vom 3. bis 7. Mai stattfand,

ging aus diesem Turnier als Sieger hervor. Die Ergebnisse der Spiele

der Nationalmannschaften sind wie folgt:



Japan 2-0 England-Griechenland Auswahlmannschaft

Japan 2-0 Russland-Kanada Auswahlmannschaft

Japan 1-0 IBSA Auswahlmannschaft

Finale Japan 1-0 IBSA Auswahlmannschaft



Rangliste

1. Platz: Japan

2. Platz: IBSA Auswahlmannschaft

3. Platz: Russland-Kanada Auswahlmannschaft

4. Platz: England-Griechenland Auswahlmannschaft



Informationen zum IBSA Women's Blind Football Tournament 2017



Das IBSA Blind Football Tournament 2017, das vom 3. bis 7. Mai in

Wien, Österreich, unter der Schirmherrschaft der IBSA stattfand, ist

das erste internationale Blindenfußballturnier für Spielerinnen.

Spielerinnen und Mitarbeiter aus 16 Ländern (Österreich, Belgien,

Tschechische Republik, England, Frankreich, Deutschland,

Griechenland, Ungarn, Portugal, Russland, Spanien, Schweden, Türkei,

Kanada, Mexiko und Japan) nahmen daran teil. Japan, die

England-Griechenland Auswahlmannschaft, die Russland-Kanada

Auswahlmannschaft und die IBSA-Auswahlmannschaft (zusammengesetzt aus

Mitgliedern außer aus Japan, England, Griechenland, Russland und

Kanada) spielten in einem Liga-Rundenturnier gegeneinander (jedes

Spiel 10 Minuten Halbzeit). Anschließend spielten sie entsprechend

ihres Ranglistenplatzes im Liga-Wettkampf um den dritten Platz und

trugen ein Finale aus.



Informationen zu Japans Frauen-Nationalmannschaft für

Blindenfußball



Japans Nationalmannschaft wurde am 1. April 2017 gegründet. Seit

Blindenfußball 2001 in Japan eingeführt wurde, waren Spielerinnen

gezwungen gemeinsam mit ihren männlichen Kollegen zu spielen. Die

unterschiedliche körperliche Stärke und die verschiedenen physischen

Fähigkeiten von Männern und Frauen machten es für Frauen schwierig,

die Sportart weiter zu betreiben. Das Team wurde neben anderen

Veranstaltungen nach Trainingseinheiten gebildet, die die JBFA 2014

einführte, um Ausschau nach kompetenten Spielerinnen zu halten und

diese zu trainieren, sowie im Anschluss an nachfolgende Spiele im

Juli 2016, an denen durch dieses Verfahren ausgewählte Spielerinnen

teilnahmen, und einem Trainingscamp für angehende Mitglieder der

japanischen Nationalmannschaft, die 2017 ins Leben gerufen wurde.



Informationen zur JBFA, eine inkorporierte NPO



Die JBFA trainiert und entwickelt Spieler/innen der japanischen

Nationalmannschaft und führt Sensibilisierungskampagnen zu

Unterschiedlichkeit mit dem Ziel durch, "durch Blindenfußball eine

Gesellschaft zu realisieren, in der sehbehinderte Menschen sowie

Menschen ohne Behinderung selbstverständlich nebeneinander leben

können."

Vorsitzender: Misako Kamamoto

Bitte besuchen Sie für weitere Details folgende Webseite:

http://www.b-soccer.jp/



Informationen zu Tanaka Holdings Co., Ltd.



(Die Holdinggesellschaft, die die Aufsicht über die Tanaka

Kikinzoku

Group hat)

Hauptsitz: TOKYO BUILDING, 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokio

(100-6422) Japan

Representative Director & CEO: Akira Tanae

Gründungsjahr: 1885

Einrichtungsjahr: 1918

Kapital: 500 Millionen Yen

Mitarbeiterzahl der konsolidierten Gruppe: 3.476 (stand vom 31. März

2016)

Nettoumsatz der konsolidierten Gruppe: 1.026,7 Milliarden Yen (GJ

2015)

Hauptaktivitäten der Gruppe:

Strategisches und effizientes Konzernmanagement und

Management-Beratung für Konzernunternehmen als Holdinggesellschaft im

Zentrum der Tanaka Kikinzoku Group



Webseite: http://www.tanaka.co.jp/english/ (group)



http://pro.tanaka.co.jp/en/ (industrial products)



Informationen zur Tanaka Kikinzoku Group



Seit ihrer Gründung im Jahr 1885 hat die Tanaka Kikinzoku Group

eine Reihe verschiedener Geschäftsaktivitäten mit Schwerpunkt

Edelmetalle aufgebaut. Tanaka ist in Japan ein führendes Unternehmen

hinsichtlich des Volumens der gehandelten Schwermetalle. Im Verlauf

vieler Jahre hat die Tanaka Kikinzoku Group nicht nur

Edelmetall-Produkte für die Branche hergestellt und verkauft, sondern

auch Edelmetalle in Form von beispielsweise Schmuck und Ressourcen

bereitgestellt. Als Spezialisten für Edelmetalle arbeiten alle

Konzernunternehmen in und außerhalb von Japan mit einer einheitlichen

Kooperation zwischen den Produktions-, Vertrieb- und

Technologiebereichen zusammen, um Produkte und Dienstleistungen

anzubieten. Um weitere Fortschritte hinsichtlich Globalisierung zu

machen, hat Tanaka Kikinzoku Kogyo im Jahr 2016 Metalor Technologies

International SA als Mitglied seiner Gruppe willkommen geheißen.



Als Experten für Edelmetalle wird die Tanaka Kikinzoku Group

weiterhin zur Entwicklung einer bereichernden und wohlhabenden

Gesellschaft beitragen.



Die fünf Kernunternehmen der Tanaka Kikinzoku Group sind:

- Tanaka Holdings Co., Ltd.

- Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.

- Tanaka Denshi Kogyo K.K.

- Electroplating Engineers of Japan, Limited

- Tanaka Kikinzoku Jewelry K.K.



Anmerkung zum Gründungsjahr der Gruppe



* Am 1. April 2010 wurde die Gruppe umstrukturiert und Tanaka

Holdings Co., Ltd. zur Holdinggesellschaft ernannt.



