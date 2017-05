HAMBURG (dpa-AFX) - Beim Handelskonzern Otto stellt am Mittwoch (10.30 Uhr) erstmals der neue Vorstandschef Alexander Birken die Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr vor. Birken, der seit Jahresbeginn an der Spitze der Otto Group steht, wird dabei auch erste Einblicke in seine eigene Strategie für den Handels- und Dienstleistungskonzern geben. Birken ist nicht neu im Konzern - er führte zuvor die Einzelgesellschaft Otto, den früheren Otto-Versand.

Im vergangenen Geschäftsjahr stiegen die Umsätze der Otto Group nach vorläufigen Zahlen um 3,4 Prozent auf 12,5 Milliarden Euro. Der Handel über das Internet ist seit Jahren der Umsatztreiber des Konzerns. Im Vergleich zum Vorjahr steigerte die Gruppe die Umsätze der mehr als 100 Online-Shops weltweit auf vergleichbarer Basis um rund zehn Prozent auf knapp sieben Milliarden Euro./egi/DP/she

