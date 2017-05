PARIS (dpa-AFX) - Drei Tage nach seinem Amtsantritt will der französische Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch (15.00 Uhr) die Minister der neuen Regierung bekannt geben. Der Élyséepalast hatte dies um einen Tag verschoben, weil zunächst die Finanzen der Minister und mögliche Interessenkonflikte geprüft werden sollten. In den vergangenen Jahren waren in Frankreich mehrfach Regierungsmitglieder wegen Finanzskandalen zurückgetreten.

Macron will auch das traditionelle Links-Rechts-Schema der französischen Politik durchbrechen und eine Regierung mit Politikern aus mehreren Lagern bilden. Der sozialliberale Staatschef hatte am Montag bereits den Konservativen Edouard Philippe (46) zum Premierminister gemacht.

Macron hat eine Regierung aus rund 15 Ministern angekündigt, dabei will er strikt auf ein Gleichgewicht zwischen Frauen und Männern achten. Unter seinem Vorgänger François Hollande gab es zuletzt eine Regierung mit 17 Ministern, unter ihnen neun Frauen./kuv/DP/she

