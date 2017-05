Meggitt Training Systems hat mit einer dreimonatigen Demonstrationsphase seiner FATS 100MIL-Lösung beim Nato-Eingreifkorps (NATO Rapid Deployable Corps, NRDC-ITA) in Italien begonnen. Das NRDC-ITA hat seinen Sitz in Solbiate Olona in der Nähe von Mailand und ist ein multinationaler Stab, in dem Militärangehörige aus 13 Nato-Mitgliedstaaten, die meisten von ihnen aus der italienischen Armee als der Betreiberin der Einrichtungen und Rahmennation zusammenarbeiten.

Erste Tests des FATS 100MIL und deren Auswertung starteten am 28. April im Beisein des NRDC-ITA-Kommandeurs, Generalleutnant Roberto Perretti. Aufbauend auf Schlüsselfunktionen der bekannten Programme "US Army Engagement Skills Trainer II" und "US Marine Corps Indoor Simulated Marksmanship Trainer" bietet FATS 100MIL eine bedeutende Erweiterung der virtuellen Schulungsfunktion für Handfeuerwaffen.

"Das FATS 100MIL berücksichtigt in hohem Maße die Erfahrungen, die Meggitt aus der Entwicklung der neusten Handfeuerwaffentrainingssysteme für die US-Armee und das US Marine Corps gewonnen hat", erklärte Andrea Czop, Vice President of Strategy, Sales and Marketing bei Meggitt Training Systems. "Dadurch ist unser System besonders geeignet, selbst den anspruchsvollsten Anforderungen in der NATO-Ausbildung zu genügen, insbesondere für Eingreiftruppen, deren Aufgabe es ist, auf sich abzeichnende Bedrohungen von Bündnismitgliedern zu reagieren.

FATS 100MIL ist ideal für den direkten und internationalen Militärverkauf positioniert und bietet Kunden in Europa und darüber hinaus zahlreiche Funktionalitäten, die in der Branche führend sind. Die verbesserte 3D-Treffsicherheit zeigt hoch detaillierte Gelände und Ziele, einschließlich Wetter, fliegende Vögel und bietet realistische ballistische Effekte.

Automatisches Coaching verfolgt die Informationen des Waffensensors mit Schussanalysen, die auf die Kundendoktrin hinweisen und die Grundlagen des Schießens für jeden Auszubildenden einprägen. Die Tablet-Funktionalität maximiert die Sitzungszeit, indem sie den Trainer das System drahtlos verwenden und beliebig bewegen lässt. VBS3-basiertes kollektives Training unterstützt die drahtlosen BlueFire® Waffensimulatoren von Meggitt, seine ganze Spanne an Granatwerfersimulatoren, nahen Support in der Luft und gemeinsames Training für Terminal-Angriff-Controller.

Über Meggitt Training Systems

Meggitt Training Systems, Hersteller der Technologien FATS® und Caswell, ist eine Abteilung von Meggitt PLC und der führende Anbieter integrierter Live-Feuer- und virtueller Waffenschulungssysteme. Nach der Übernahme der virtuellen Trainingssysteme der Marke FATS und der Live-Feuer-Gelände und -Services von Caswell dehnt Meggitt Training Systems aufbauend auf der Arbeit dieser beiden Branchenführer seine Kapazitäten weiterhin aus. Weltweit sind über 13.000 Live-Feuer-Gelände und 5100 virtuelle Systeme aufgestellt. Damit kann die Einschätzung von Situationen und die Treffsicherheit von Armeen, Strafverfolgung und Sicherheitsdiensten trainiert werden.

Meggitt Training Systems beschäftigt an seinem Hauptsitz in Atlanta und in seinen Einrichtungen in Orlando, Kanada, in Großbritannien, den Niederlanden, den VAE, Australien und Singapur über 400 Mitarbeiter. Das Unternehmen kann überall auf der Welt Servicepersonal für Ausbildertraining, Systeminstallation und Wartung bereitstellen.

Über Meggitt PLC

Meggitt PLC hat seinen Hauptsitz in Großbritannien. Der internationale Konzern ist in Nordamerika, Europa und Asien aktiv. Meggitt ist bekannt für die Entwicklung spezialisierter Technik für extreme Umgebungen. Das Unternehmen ist weltweiter Marktführer im Bereich Luftfahrt, Verteidigung und Energie und beschäftigt in über 50 Fertigungsanlagen und regionalen Niederlassungen weltweit fast 11.000 Mitarbeiter.

