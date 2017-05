10.400 oder 14.000 Zähler im DAX bis März 2018 - was hätten Sie denn gern? Wer die WKN HU9UA4 erwirbt, will weder das eine noch das andere. Mit dem Inliner und weiteren in unserer Auswahl - wie der HW2QW2, HW2QW5 und HW2QW4, die wir allesamt zum Kauf empfehlen, setzen Sie darauf, dass der DAX nach oben wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...