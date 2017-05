Moneycab: Herr Glabischnig, die Digitalisierung schreitet auch bei den Währungen voran. Um Zug herum hat sich ein eigentliches "Crypto-Valley" entwickelt. Welche Rolle werden Krypotwährungen in naher Zukunft spielen und wie kann sich hier die Schweiz im internationalen Wettbewerb positionieren?

Ralf Glabischnig: Als die Stadt Zug letztes Jahr als international erste öffentliche Behörde die Kryptowährung Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptierte, war dies ein starkes Signal an die weltweite Technologie- und FinTech-Branche. Seitdem gilt Zug als Mekka für Blockchain. Daraus entstand auch das Crypto Valley - in Anlehnung an das Silicon Valley -, also ein Cluster für Kryptowährungen und Blockchain. Als Mitbegründer und aktives Mitglied der Crypto Valley Association erleben wir tagtäglich, wie diese Anziehungskraft laufend Startups und etablierte Unternehmen nach Zug bringt. Zum Beispiel plant Wisekey, ein in Genf domizilierter Anbieter von IT-Security Lösungen, im Crypto Valley ein IoT Blockchain Center of Excellence aufzubauen. Nur schon in unserem Lakeside Business Center im Herzen von Zug sind über zehn Blockchain-Startups angesiedelt, welche wir mit Coaching und Infrastrukturleistungen im Aufbau begleiten. Um den zukünftigen Bedarf abzudecken, planen wir mit unseren Partnern und den Zuger Behörden das Crypto Valley Lab, wo innovative Unternehmer aus aller Welt ihre innovativen Ideen austesten können.

Ob die kontrovers diskutierten Kryptowährungen den Durchbruch schaffen werden, spielt aus meiner Sicht eine untergeordnete Rolle, zumal offene Fragen bezüglich Geld- und Währungswesen nicht abschliessend geklärt sind. Ich bin jedoch überzeugt, dass die zugrunde liegende Blockchain-Technologie enormes Potential für disruptive Geschäftsmodelle, innovative Produkte (z. B. www.limosafe.net.au) und effiziente Geschäftsprozesse darstellt. Das Leistungsangebot der inacta AG orientiert sich deshalb auch an den beiden Perspektiven «improve» (Prozessverbesserung) und «innovate» (Innovation). Dabei investieren wir in äusserst spannende Initiativen gemeinsam mit Kunden, Hochschulen und Startups.

Für mich ist klar, dass sich der Wettbewerb nicht zwischen Zug, Zürich oder Genf abspielt, sondern weltweit. Wenn wir es schaffen, die Innovationskraft der wachsenden Eco-Systeme in geeigneter Form zu bündeln, kann die Schweiz ihre hervorragende internationale Position als wichtiger Finanzplatz und Wirtschaftsstandort behalten oder sogar ausbauen. Dazu gehört auch, das Bewusstsein für die digitale Transformation bei der Bevölkerung zu fördern. Der am 21. November 2017 stattfindende, von der nationalen Initiative digitalswitzerland organisierte und von der Wirtschaft und vom Bundesrat unterstützte landesweite «Digitaltag» erachte ich als eine hervorragende Idee für die Sensibilisierung der Öffentlichkeit.

Die ursprüngliche Idee von Blockchain, Vermittler, zu denen zum Beispiel Banken, Versicherer, Notare etc. gehören, auszuschalten, wird durch die massiven Investitionen von Finanzinstituten in das Thema und angekündigte Regulierungen schwierig umzusetzen sein. Welche Zukunft sehen Sie für Blockchain?

Wie bereits erwähnt, sehe ich ein Vielzahl von konkreten Anwendungsfällen, wo Blockchain ganze Branchen umwälzen wird, sei es in der Banken- und Versicherungsindustrie, im Gesundheitswesen, in der Logistik oder der Energiewirtschaft. Dass langjährige, traditionell aufgestellte Marktplayer in solchen Situationen grosse Investitionen tätigen, ist nachvollziehbar. Die einen versuchen, diese Entwicklungen zu verhindern oder zumindest zu verzögern, um länger vom heutigen Geschäftsmodell zu profitieren. Oder - und das finde ich zielführender - Finanzinstitute wollen diese Veränderungen aktiv begleiten, um auch zukünftig im Geschäft zu bleiben.

Eine staatliche Regulierung ist natürlich auch im Blockchain-Umfeld notwendig, jedoch nur so viel wie nötig. Die Analyse der digitalen Tauglichkeit bestehender Gesetze durch das Staatssekretariates für Wirtschaft SECO erachte ich als einen Schritt in die richtige Richtung. Nun steht die politische Vernehmlassung über die gesetzlichen Anpassungen bezüglich Erleichterungen für Fintech-Unternehmen an. Wir tun gut daran, die Hürden im Vergleich zum Ausland nicht zu hoch anzusetzen. Denn wie bereits erwähnt, die rasant fortschreitende Digitalisierung generell und besonders die Blockchain-Technologie kann die Qualität und die Wettbewerbsfähigkeit des ganzen Wirtschaftsstandorts Schweiz stärken.

Inacta ist einer der Initiatoren der "blockchain competition", die sich in diesem Jahr speziell den Anwendungsgebieten im Versicherungsbereich widmet. Was ist das Ziel des Wettbewerbs, welche konkreten Erwartungen verbinden Sie mit Ihrem Engagement?

Ich war von Anfang überzeugt, dass wir im schweizerischen Crypto Valley die ersten sein sollten, welche diesen weltweit einzigartigen Wettbewerb für die Versicherungsindustrie lancieren. Darum hat inacta AG auch die Vorinvestition in den Aufbau und in das Preisgeld übernommen. Was Ich jedoch nicht genau wusste, ob wir genügend Industriepartner finden. Insofern ...

