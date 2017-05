225 Jahre Wall Street: Ein wichtiges Ereignis für Börsianer weltweit

Die Wall Street gehört zu den berühmtesten Straßen der Welt. In der Finanzwelt genießt sie Kultstatus. Sie wird gerne als Synonym für die New York Stock Exchange (NYSE) verwendet. Die wichtigste Börse der Welt befindet sich schließlich in der Wall Street im New Yorker Stadtteil Manhattan. Am heutigen Mittwoch feiert sie 225. Jubiläum.

Wir schreiben das Jahr 1792. Am 17. Mai wird das so genannte "Buttonwood Agreement" in der Wall Street Nummer 68 unter einem Buttonwood-Baum (Amerikanische/Westliche Platane) unterzeichnet. Mit dieser Vereinbarung organisieren 24 Broker den Handel mit Wertpapieren. Sie legen darin bestimmte Regeln fest. Zum Beispiel die Mindesthöher der Kommission (0,25 Prozent), die bei Kauf und Ankauf anfällt, aber auch in welcher Währung der Handel stattfinden soll.

Die NYSE in der New Yorker Wall Street

