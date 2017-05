Zürich - Weltweit leben noch 30 Vaquitas. Die kleinsten Meeressäuger der Erde stehen kurz vor dem Aussterben. Ein Verbot von Stellnetzen läuft Ende Mai aus. Mit einer globalen Petition fordert der WWF die Regierung von Mexiko auf, sich wirkungsvoll für den Schutz der Vaquitas - auch "Pandas der Meere" genannt - einzusetzen.

Vom Vaquita gibt es weltweit noch maximal 30 Exemplare. Der Schweinswal lebt nur im Golf von Kalifornien und ist der am stärksten gefährdete Meeressäuger. Die wegen ihrer auffälligen Zeichnung "Panda der Meere" genannten Vaquitas bleiben in den Stellnetzen hängen, welche die Fischer für den Fang anderer Fischarten und für den Krevettenfang ausbringen. Verheddert sich ein Vaquita in solch einem Netz, gibt es kein Entrinnen mehr und das Tier ertrinkt. Die letzten lebenden Vaquitas ...

