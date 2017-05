Er besteht aus einem wärmeisolierten Tank, der bis zu 95 % mit Heißwasser gefüllt ist. Der Ladedampf wird durch eine Rohrleitung mit Düsen im Boden des Speichers eingeblasen und gibt Wärme an das Wasser ab. Der Dampf verflüssigt sich und somit steigen Druck und Temperatur an. Umgekehrt sinken bei der Dampfentnahme Druck und Temperatur. Diese aus hochwertigen Werkstoffen konstruierten Apparate kommen liegend und stehend in vielen Bereichen zum Einsatz. Bilfinger Bohr- und Rohrtechnik bietet kosteneffiziente Lösungen unter anderem für Industrie- und Energieerzeugungsanlagen nach nationalen und internationalen Normen und Standards.

Dampfspeicher in der Meerwasserentsalzung

Um Dampfspeicher bestmöglich vordimensionieren zu können, sind zuerst "Speichervermögen-Druckgefälle"-Diagramme notwendig, basierend auf Massen- und Energiebilanzen des Speichers. Der Speicher wird solange mit Dampf bei Drücken von üblicherweise 5-100 bar beladen, bis der Druck im Speicher den Ladedampfdruck erreicht. Je höher der Ladedruck und je niedriger der Entladedruck ist, desto kleiner lassen sich Dampfspeicher auslegen. Ein dynamisch im Programm "Mathematica" implementiertes Speichermodell mit Hilfe mathematischer Modellierung ermöglicht es, die Speicherwärmeverluste nach außen, die von den Speicher-Wänden absorbierte Wärmemenge und den Zustand dieses thermodynamischen Systems in Abhängigkeit von der Zeit zu berechnen.

Eine Meerwasserentsalzungsanlage im Nahen Osten entfernt Salze aus dem Meerwasser mittels einer mehrstufigen Entspannungsverdampfungsanlage (MSF-Anlage), welche sehr energieintensiv ist. Die Anlage gewinnt täglich bis zu 50.000 m³ Prozess- und Trinkwasser, als Nebenprodukt fällt Kochsalz an. Der MSF-Anlage steht die Abwärme (Niederdruckdampf bei ca. 2 bar) eines in der Nähe befindlichen Gas-und-Dampfturbinen-Kraftwerks (GuD-Kraftwerk) zur Verfügung.

