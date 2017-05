Die Wettbewerbshüter der Europäischen Union leiten im Zusammenhang mit der Abgasaffäre ein Verfahren gegen Fiat ein, heißt es aus EU-Kreisen. Laut Insidern bleibt die Regierung in Rom bislang noch Erklärungen schuldig.

In der Affäre um überhöhte Abgaswerte nimmt die Europäische Kommission EU-Kreisen zufolge jetzt auch Italien mit seinem Autohersteller Fiat Chrysler ins Visier. Die Brüsseler Wettbewerbshüter wollten am Mittwoch ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Regierung in Rom einleiten, sagten mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...