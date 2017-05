Die Unsicherheit rund um US-Präsident Donald Trump hat auch den Dax erfasst. Das Marktbarometer fällt vor dem Start der Präsenzbörse deutlich und liegt rund 100 Punkte unter dem Rekordhoch vom Dienstag.

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag die Wall Street mit seiner umstrittenen Weitergabe von Geheimdienst-Informationen an Russland in Atem gehalten. Dank guter Geschäftsbilanzen und Konjunkturdaten erreichten wichtige US-Börsenbarometer zunächst neue Bestmarken. Doch die Standardwerte drehten ins Minus, als in der Politik die Empörung über Trumps Verhalten wuchs.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging bei 20.979 Punkten praktisch unverändert aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P-500 gab 0,1 Prozent auf 2400 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte dagegen um 0,3 Prozent auf 6169 Stellen vor.

In Frankfurt war der Dax zunächst auf ein Rekordhoch von 12.841 Punkten gestiegen, schloss aber letztlich kaum verändert bei 12.804 Zählern. Am Mittwoch startet der Dax vorbörslich sogar deutlich unter der Marke von 12.800 Punkten. Gegen sieben Uhr pendelt der Dax rund 100 Punkte unter dem Rekordhoch vom Dienstag. Die Anleger schauen heute vor ...

