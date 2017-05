The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US38148LAD82 GOLDMAN SACHS 15/17 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US969490AE15 CLAYTON WILL.EN. 12/19 BD02 BON USD N

CA XFRA USG2115XAA66 CHINA OIL + GAS GRP 13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0301945860 SHELL INTL FIN. 07/17 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0774909815 B.N.G. 12/17 MTN BD02 BON ZAR N

CA XFRA XS1046537665 GRUPO ANT.DUT. 14/21 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1069617949 BQUE F.C.MTL 14/17FLR MTN BD02 BON EUR N

CA WL1D XFRA XS1070002594 NRW.BANK MTI 14/17 DL BD02 BON USD N

CA SGLN XFRA DE000A2E41L9 SGL CARBON SE O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA LEGN XFRA DE000LEG1177 LEG IMMOBILIEN AG NA NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA HJ3M XFRA DE0009780544 KONZEPT PRO-SELECT P FD00 EQU EUR N