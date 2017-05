The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A0V834 ALPINE HOLDING 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A107L2 ERSTE GP BNK AG 13-17 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA BE6266619319 BELFIUS BK 14/17 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0039480675 HESSEN SCHA.08/17 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A0KPX89 DG HYP OE.PF.R.1057 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3N73 HSH NORDBANK IS 11/17 A BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AJC8 UC-HVB OMH 13/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA SG6QD4000001 HAINAN AIR (HK) 14/17 BD00 BON CNY N

CA OFLG XFRA DE0006056112 FOUR GATES GEN.01 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE0007572711 COBA MTN 02/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A14KE22 WL BANK AG IS.R363 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3ZW7 HSH NORDBANK FZXL 5 12/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB5KJ6 NORDLB OPF.S.1310 BD01 BON EUR N

CA AMGH XFRA US031162BR07 AMGEN 14/17 BD01 BON USD N

CA AMGJ XFRA US031162BS89 AMGEN 14/17 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US89233P6D33 TOYOTA MOTOR CRD 2017 MTN BD01 BON USD N

CA SVSD XFRA XS0076009843 SWED. EXP. CRED. 97/17MTN BD01 BON ZAR N

CA LBFH XFRA XS0781779425 LDKRBK.BAD.W.MTN 12/17 NK BD01 BON NOK N

CA DTEB XFRA XS0783811671 DT.TELEKOM MTN 12/17 NK BD01 BON NOK N

CA XFRA XS1069860374 AQUARIUS+INVTS 14/17 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB07F8 UC-HVB USD 17 LIBOR BD02 BON USD N

CA XFRA HK0000198686 SHANGH.PUD.DEV.BK 2017 BD02 BON CNY N

CA XFRA HK0000200672 CHINA, VOLKSREP. 14/17 BD02 BON CNY N

CA XFRA PTGALGOM0001 GALP ENERGIA 13-17 FLR BD02 BON EUR N