FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

JXC1 XFRA US48123V1026 J2 GLOBAL INC. DL-,01 0.339 EUR

L3H XFRA US5024131071 L3 TECHS INC. DL-,01 0.678 EUR

MD6B XFRA US55279C2008 MD MED.GROUP INV.GDR REGS 0.070 EUR

1H4 XFRA US42234Q1022 HEARTLAND FIN. USA DL 1 0.100 EUR

ST2 XFRA US8641591081 STURM RUGER CO. INC. DL1 0.434 EUR

AGH XFRA US01748X1028 ALLEGIANT TRAVEL DL-,001 0.633 EUR

CSUA XFRA NL0010583399 CORBION N.V. NAM. EO-,25 1.000 EUR

0H5 XFRA US40416E1038 HCI GROUP INC. DL O.N. 0.317 EUR

13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.167 EUR

1S2 XFRA CA83125J1049 SLEEP COUN.CANA.HLDG.INC. 0.109 EUR

TE1 XFRA US09073M1045 BIO-TECHNE CORP. DL-,01 0.289 EUR

CE4 XFRA US16411W1080 CHEN.EN.P.H.RE.LTD LI.IN. 0.018 EUR

HO9 XFRA US4042511000 HNI CORP. DL 1 0.258 EUR

C7T XFRA PTCTT0AM0001 CTT-CORREIOS DE PO.EO 0,5 0.480 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.058 EUR

OP0 XFRA US67091N1081 OCI PARTNERS LP UTS 0.208 EUR

1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.063 EUR

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.086 EUR

2JJ XFRA CNE100002BG6 JIN.JIU.RU.COM.BK C.H YC1 0.039 EUR

ITBA XFRA US45262P1021 IMPERIAL BRANDS PLC ADR/1 0.276 EUR

GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.113 EUR

G8O2 XFRA CA73106R1001 POLARIS INFRASTRUCT. 0.109 EUR