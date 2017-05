FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

JUN3 XETR DE0006219934 JUNGHEINRICH AG O.N.VZO 0.440 EUR

NNN1 XETR US88032Q1094 TENCENT HDGS ADR/1DL-0001 0.071 EUR

ITBA XETR US45262P1021 IMPERIAL BRANDS PLC ADR/1 0.276 EUR

KPN XETR NL0000009082 KON. KPN NV EO-04 0.017 EUR

WHR XETR US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1 0.995 EUR

CHV XETR US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75 0.977 EUR

3V64 XETR US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 0.149 EUR

DBD XETR US2536511031 DIEBOLD NIXDORF DL 1,25 0.090 EUR

TEG XETR DE0008303504 TAG IMMOBILIEN AG 0.570 EUR

WSV2 XETR AT0000908504 VIENNA INSURANCE GRP INH. 0.800 EUR

KHNZ XETR US5007541064 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 0.543 EUR

MTT XETR US5770811025 MATTEL INC. DL 1 0.344 EUR

ALD XETR US4385161066 HONEYWELL INTL DL1 0.602 EUR

MMM XETR US88579Y1010 3M CO. DL-,01 1.063 EUR

ZIL2 XETR DE0007856023 ELRINGKLINGER AG NA O.N. 0.500 EUR

UTC1 XETR US9130171096 UTD TECHN. DL 1 0.597 EUR

R6C2 XETR US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL B ADR/2 0.848 EUR

63DA XETR US2515421061 DEUTSCHE BOERSE ADR 1/10 0.225 EUR

PSAN XETR DE000A0Z1JH9 PSI AG NA O.N. 0.220 EUR

OHB XETR DE0005936124 OHB SE O.N. 0.400 EUR

M4N XETR DE000A0KD0F7 MUEHLHAN O.N. 0.060 EUR

O1BC XETR DE000XNG8888 XING AG NA O.N. 2.970 EUR

AOX XETR DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT-AG 0.520 EUR