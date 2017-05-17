FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
VNA XETR DE000A1ML7J1 VONOVIA SE NA O.N.
R6C1 XETR US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL A ADR/2
SII XETR CA8283361076 SILVER WHEATON CORP.
HBC2 XETR US4042804066 HSBC HLDGS PLC ADR/5DL-50
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
VNA XETR DE000A1ML7J1 VONOVIA SE NA O.N.
R6C1 XETR US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL A ADR/2
SII XETR CA8283361076 SILVER WHEATON CORP.
HBC2 XETR US4042804066 HSBC HLDGS PLC ADR/5DL-50