FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.05.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 18.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.05.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

R6C3 XETR GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07

R6C XETR GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07

HBC1 XETR GB0005405286 HSBC HLDGS PLC DL-,50

ARRB XETR LU0323134006 ARCELORMITTAL S.A. NOUV.