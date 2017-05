VAT mit gutem Start ins Jahr 2017 - Auftragseingang und Nettoumsatz im ersten Quartal deutlich über Vorjahr

Highlights 1. Quartal 2017

Anhaltend starke Nachfrage nach Hochvakuumventilen dank deutlichem Anstieg der Investitionen in Produktionsanlagen für Halbleiter und - und Displayfertigung sowie technologischen Fortschritten

Auftragseingang im ersten Quartal 35% über Vorjahresniveau, Nettoumsatz steigt 42% gegenüber Vorjahr

Ausblick für 2017 bestätigt

Umsatzwachstum von mindestens 20% bei gleichbleibenden Wechselkursen erwartet

Zielwert für bereinigte EBITDA-Marge bei etwa 31%

Investitionsaufwand bei etwa 5% des Umsatzes

VAT Gruppe

In Millionen CHF Jan.-März 2017 Jan.-März 2016 Veränderung Auftragseingang 181.8 134.5 +35.2% Nettoumsatz 164.5 116.0 +41.8% 31. März 2017 31. Dez. 2016 Veränderung Auftragsbestand 140.1 122.1 +14.7%

Positive Geschäftslage setzt sich auch 2017 fort

VAT ist stark ins neue Jahr gestartet und hat in einem positiven Geschäftsumfeld weitere Wachstumschancen genutzt. So konnte VAT den Auftragseingang im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 35% auf CHF 182 Mio. steigern. Der Nettoumsatz verbesserte sich im ersten Quartal 2017 verglichen mit dem ersten Quartal 2016 um 42% auf CHF 165 Mio. Günstige Währungsentwicklungen beeinflussten den Nettoumsatz um einen Prozentpunkt positiv, verglichen mit einem positiven Einfluss von fünf Prozentpunkten im Gesamtjahr 2016. Zum Ende des ersten Quartals standen Aufträge im Wert von CHF 140 Mio. in den Büchern, was im Vergleich zum 31. Dezember 2016 einem Anstieg von 15% entspricht.

Das starke Wachstum bei den Auftragseingängen und beim Nettoumsatz ist hauptsächlich auf ein weiterhin günstiges Marktumfeld zurückzuführen, wie etwa durch Investitionen in Kapazitätserweiterungen im Halbleiter- und Display-Markt sowie VATs Fähigkeit, durch eine schnelle Erhöhung der Produktionsleistung hierauf zu reagieren.

Beachtliches Wachstum in allen Segmenten

Ventile

Mit CHF 132.7 Mio. erzielte das Segment Ventile im ersten Quartal 2017 einen weiteren Rekordumsatz, der durch die laufende Steigerung der Produktionskapazität in der Schweiz und in Malaysia gestützt wurde. Der Auftragseingang erreichte CHF 144.3 Mio. und lag damit 38.6% über dem ersten Quartal 2016.

Zu den Höhepunkten im ersten Quartal zählten die schnelle Erweiterung der Produktionskapazität der in Malaysia für die Halbleiterbranche hergestellten neuen Transferventile sowie die kurzfristige Verdreifachung des Produktionsvolumens der L-Motion Transferventile. Zudem führte VAT das neue, direkt gesteuerte Servo-VAT-Butterfly-Regelventilsystem mit extrem kurzen Schaltzeiten erfolgreich am Markt ein. Mit der Geschwindigkeit von einer Zehntelsekunde ist das VAT-Butterfly-Regelventilsystem bestens für hochentwickelte Anwendungen geeignet, wie zum Beispiel Atomlagenabscheidungen (Atomic Layer Desposition; ALD) und andere hochtechnische Herstellungsprozesse.

Auch das Geschäft im Display-und Solarmarkt entwickelte sich positiv, weitgehend getrieben durch die steigende Nachfrage nach neuen Technologien. Wie beispielsweise dem anhaltenden Übergang von Flüssigkristallanzeigen (LCD) zu organischen Leuchtdioden (OLED), bei denen neu gestaltete VAT-Ventile einen Wettbewerbsvorteil aufweisen.

Global Service

Mit einem Nettoumsatz von CHF 21.8 Mio. erreichte das Segment Global Service einen neuen Rekord und lag 11.8% über dem Umsatz des ersten Quartals 2016. Der Auftragseingang stieg im ersten Quartal 2017 auf CHF 27.4 Mio. Gleichzeitig konnte das Segment seine Book-to-Bill-Ratio von 1.2 bis 1.3 halten.

Insbesondere die Ersatzteilverkäufe in den USA trugen positiv zum Ergebnis bei. Die hohe Kundennachfrage für Ventile im Halbleiter-, aber auch im Display- und Solarmarkt, reflektierte sich umgehend in der Nachfrage nach Servicedienstleistungen. Die jüngsten Anfragen nach umfassenden Ventilumbauten untermauern den positiven Geschäftsausblick für das nächste Quartal.

Industry

Der Nettoumsatz im Segment Industry stieg im Vergleich zum ersten Quartal 2016 um 23.5% auf CHF 10.0 Mio. an. Auch der Bestelleingang legte um 17.2% auf CHF 10.2 Mio. zu.

Das Wachstum wurde teilweise Linie getrieben durch die steigende Nachfrage für Halbleiterfertigungsanlagen und Anwendungen in der Luftfahrt. Darüber hinaus konnte VAT im ersten Quartal erfolgreich einen Membrandämpfer für den Einsatz in Dieseleinspritzsystemen zertifizieren lassen. Dieser ergänzt das aktuelle Geschäft des Unternehmens im Automobilbereich mit etablierten Benzinmembrandämpfern, von denen 2017 etwa 13 Millionen Einheiten abgesetzt werden sollen.

Ausblick 2017

VAT erwartet auch für 2017 eine starke Nachfrage. Laufende Investitionen in Halbleiterproduktionsanlagen und der starke Fokus auf Investitionen in Hochvakuumanlagen für die Herstellung von OLED-Displays werden das Wachstum weiter fördern. Auch rechnet VAT damit, dass die Geschäftsbereiche Module, General Vacuum, Global Service und Industrie 2017 weiterhin zu einer positiven Entwicklung beitragen.

VAT geht davon aus, den Nettoumsatz für das Gesamtjahr bei gleichbleibenden Wechselkursen um mindestens 20% steigern zu können. Dabei wird mit einem stärkeren Wachstum im ersten Halbjahr im Vergleich zum zweiten Halbjahr gerechnet. VAT ist zudem optimistisch, die bereinigte EBITDA-Marge in etwa auf Vorjahresniveau halten zu können. Das mittelfristige Ziel für die EBITDA-Marge liegt weiter bei 33%. Kurzfristig werden Investitionen in das anhaltende Wachstum der VAT sowie steigende Kosten für schnell umzusetzende Kapazitätsanpassungen die Margenexpansion in Richtung dieser Zielgrösse jedoch etwas verlangsamen.

VAT rechnet für 2017 und 2018 mit einem Investitionsaufwand von jeweils ca. 5%, was über dem Zielwert für den Gesamtzyklus von 4% liegt. Dies ist ebenfalls das Resultat zusätzlicher Investitionen, die nötig sind, um den Anforderungen der wachsenden Marktnachfrage gerecht zu werden.

Segmentinformation

Ventile

In Millionen CHF Jan.-März 2017 Jan.-März 2016 Veränderung Auftragseingang 144.3 104.1 +38.6% Nettoumsatz 132.7 88.4 +50.1% Inter-segment Umsatz 8.4 9.0 -6.7% Nettoumsatz Segment 141.1 97.4 +44.9%

Global Service

In Millionen CHF Jan.-März 2017 Jan.-März 2016 Veränderung Auftragseingang 27.4 21.7 +26.3% Nettoumsatz 21.8 19.5 +11.8% Inter-segment Umsatz - - - Nettoumsatz Segment 21.8 19.5 +11.8%

Industry

In Millionen CHF Jan.-März 2017 Jan.-März 2016 Veränderung Auftragseingang 10.2 8.7 +17.2% Nettoumsatz 10.0 8.1 +23.5% Umsatz zwischen den Segmenten 6.0 2.7 +122.2% Nettoumsatz Segment 16.0 10.8 +48.1%

ÜBER DIE VAT GROUP AG

VAT ist der weltweit führende Entwickler, Produzent und Lieferant von hochwertigen Vakuumventilen. Vakuumventile von VAT sind erfolgskritische Komponenten für modernste Produktionsprozesse von innovativen Produkten, die in Alltagsgegenständen wie Mobilgeräten, Flachbildschirmen oder Solarpanelen verwendet werden. VAT ist unterteilt in drei Segmenten: Ventile, Global Services und Industry bieten hochwertige Vakuumventile, Multi-Ventil-Module, Membranbälge sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen für eine Vielzahl von Vakuumanwendungen an. Die VAT Group ist ein Global Player mit mehr als 1'600 Beschäftigten und wichtigen Fertigungsstandorten in Haag (Schweiz), Penang (Malaysia) und Arad (Rumänien). Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete die VAT Group einen Nettoumsatz von CHF 508 Mio.

