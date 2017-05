San Francisco - Mitgründer Biz Stone kehrt zu Twitter zurück. "Jetzt bin ich an der Reihe - ich werde in ein paar Wochen wieder mit der Vollzeitarbeit bei Twitter beginnen!", verkündete der 43-jährige Tech-Unternehmer am Dienstag in seinem Blog. Bei Anlegern kam das gut an, die Twitter-Aktie legte um 1,4% zu.

Vor knapp zwei Jahren war mit Jack Dorsey bereits ein weiterer Twitter-Gründer zurückgekehrt, um das Ruder beim schwächelnden Kurznachrichtendienst herumzureissen. Dorsey, der Twitter schon in den Anfangsjahren führte, ...

