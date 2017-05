Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Speyer (pts006/17.05.2017/07:05) - Die VERITAS Vermögensberatungs- und Vermittlungs GmbH blickt auf langjährige Erfahrung im Versicherungsschutz für die ganze Familie. Das Unternehmen mit Sitz in Speyer ist ein leistungsstarker Partner für faire Versicherungsangebote und unkomplizierten Kundenservice. Eines der gefragtesten Produkte ist die Familienschutz-Unfallversicherung. "Gerade im Sommer ist eine umfassende Unfallversicherung unabdingbar", so Geschäftsführer Stefan Ungerer. "Die Liste der Beispiele ist lang", macht Ungerer deutlich. Denn die ganze Familie ist in der Freizeit vermehrt aktiv draußen unterwegs. Folgt auf die Radtour oder den Freibadbesuch ein Aufenthalt im Krankenhaus, sind Familien mit einer Unfallversicherung der VERITAS bei derartigen Zwischenfällen gut aufgestellt. Gerade bei schwereren Unfällen ist eine zuverlässige Absicherung elementar, besonders im Hinblick auf Folgebehandlungen und Krankenhausaufenthalte. Ein weiterer Pluspunkt für Versicherungsnehmer bei der VERITAS ist der weltweite Versicherungsschutz bei der Familienschutz Unfallversicherung. "In den Sommerferien, wenn viele Familien verreisen, ist das Unfallrisiko besonders hoch", weiß Stefan Ungerer. Fällt der Hauptverdiener der Familie nach dem Urlaub aufgrund der Verletzung als Arbeitnehmer aus, ist durch die Leistungen der VERITAS die finanzielle Absicherung der Familie sichergestellt. Versicherungsnehmer erreichen das Support-Team der VERITAS jederzeit. Damit die internen Kosten niedrig gehalten werden können, verzichtet das Unternehmen auf den Außendienst. VERITAS-Kunden profitieren auf diesem Wege von einem fairen Preis-Leistung-Verhältnis. (Ende) Aussender: VERITAS Vermögensberatungs- und Vermittlungs GmbH Ansprechpartner: Stefan Ungerer Tel.: 06232-315555 E-Mail: info@veritas-versicherungen.de Website: www.veritas-versicherungen.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170517006

