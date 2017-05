Der neue Chef von K+S, Burkhard Lohr, hat keine einfachen Startbedingungen. Zwar ist die Produktion der neuen Mine in Kanada mit etwas Verspätung angelaufen, aber die Marktbedingungen bleiben schwierig und die Aktionäre wollen endlich deutlich höhere Kurse sehen. Gelingt trotzdem der Befreiungsschlag?

Im ersten Quartal hat K+S zwar ein kleines Umsatzwachstum von 3 Prozent geschafft, das EBIT blieb mit 137 Mio. Euro aber deutlich unter dem Vorjahreswert. Zahlreiche Belastungsfaktoren, u.a. niedrige Düngemittelpreise und Produktionsbeschränkungen am Werra-Werk wegen der eingeschränkten Möglichkeiten zur Abwasserentsorgung, drückten das Ergebnis.

Trotzdem hat das Unternehmen an dem Ziel festgehalten, Umsatz und EBIT in 2017 spürbar zu steigern. Das sollte gelingen, da die Mine in Kanada nun erste Erlösbeiträge liefert und die Ausgangsbasis beim operativen Gewinn aus dem zweiten Halbjahr 2016 niedrig ist.

Aus Sicht von Analysten reicht das aber nicht, um für die Aktie von K+S weiteres Aufwärtspotenzial zu schaffen. Insbesondere die beschränkten Möglichkeiten ...

