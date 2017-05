Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Der andauernd schwache Dollar lastet zur Wochenmitte auf den Börsen in Asien. Dazu kommen die Entwicklungen im Weißen Haus in Washington um US-Präsident Donald Trump, die für eine erhöhte Verunsicherung sorgen. Der Nikkei-225 fällt um 0,6 Prozent auf 19.804 Punkte, nachdem er am Vortag noch bis auf einen Punkt an die 20.000er Marke herangelaufen war. Der Schanghai-Composite fällt um 0,1 Prozent auf 3.110 Punkte zurück. Das Schlusslicht bildet der Aktienmarkt in Sydney, wo es um 0,9 Prozent nach unten geht.

Hauptthema bleiben die politischen Entwicklungen in Washington. In der Russland-Affäre soll US-Präsident Donald Trump nach Medienberichten den damaligen FBI-Chef James Comey gebeten haben, die Ermittlungen gegen seinen zuvor zurückgetretenen Sicherheitsberater Michael Flynn zu stoppen. Flynn musste im Februar den Hut nehmen, weil er die Unwahrheit über Telefonate mit dem russischen Botschafter gesagt hatte. Das Weiße Haus dementierte die Darstellung am Dienstag umgehend.

Bereits am Vortag hatten Berichte, Trump könnte Geheimdienstinformationen an Russland weitergegeben haben, belastet. Er habe mit Russland "Fakten betreffend Terrorismus und Airline-Flugsicherheit" geteilt, schrieb der US-Präsident darauf auf Twitter. Dazu habe er ein "absolutes Recht". Im politischen Washington war von einer Glaubwürdigkeitskrise die Rede.

Dollar stark unter Druck - "Sichere Häfen" gesucht

Der Dollar befindet sich mit den jüngsten Entwicklungen in Washington weiter auf dem Rückzug und setzt damit seine Talfahrt vom Vortag fort. Aktuell liegt der Dollar bei 112,50 Yen, nach 113,36 Yen am Vortag. Der Euro ist über die Marke von 1,11 Dollar gestiegen. "Der schwache Dollar ist der entscheidende Faktor für die Märkte in den vergangenen 24 Stunden", merkt Analyst Ric Spooner von CMC Markets an. "Der Euro-Anstieg ist aber nicht nachhaltig", ist sich Devisen-Stratege Masahi Murata von Brown Brothers Harriman sicher. Dieser sei nicht von fundmentalen Daten gestützt.

Mit der steigenden Risikoaversion der Investoren bleiben die sicheren Häfen Anleihen und Gold gesucht. Der Preis für die Feinunze legt um weitere 0,5 Prozent auf 1.243 Dollar zu und steigt damit bereits den fünften Handelstag in Folge. Das Edelmetall profitiert allerdings auch vom leichteren Dollar, weil damit Goldkäufe für viele Akteure billiger werden.

Exportwerte und Versicherer in Tokio unter Druck

In Tokio zeigen sich mit dem schwachen Dollar die Exportwerte mit Abgaben. So geht es für Toyota Motor um 1,3 Prozent nach unten. Daneben stehen auch die Versicherer unter Druck mit den weiterhin fallenden Renditen am Anleihemarkt. Dai-Ichi Life fallen um 3,7 Prozent und T&D Holdings reduzieren sich um 3,2 Prozent.

An der Börse in Schanghai geht es für Shanghai Pharmaceuticals um 0,5 Prozent nach unten. Das Unternehmen hat am Mittwoch bestätigt, dass es an einer Übernahme von Stada interessiert ist. Eine Offerte sei aber noch nicht vorgelegt worden.

In Australien verzeichnen die Bankenwerte Kursverluste und belasten das Sentiment zusätzlich. Hier drücken weitere Details der geplanten Steuerreform durch die Regierung kräftig auf die Stimmung. National Australia Bank verlieren 1,8 Prozent, Westpac Banking reduzieren sich ebenfalls um 1,8 Prozent und Commonwealth Bank of Australia fallen um 1,6 Prozent zurück.

Als weiteren Belastungsfaktor für die Börse in Sydney verweisen Händler auf die Aussagen der Ratingagentur Standard & Poor's. Zwar wurde das Rating "AAA" bestätigt, gleichzeitig wurde allerdings auch vor einer drohenden Abstufung gewarnt, sollte es nicht gelingen, das Haushaltsdefizit bis 2020 in einen Überschuss zu verwandeln.

Ölpreise wieder auf dem Rückzug

Die Ölpreise geben einen Teil ihrer jüngsten Gewinne wieder ab. Hintergrund sind Sorgen, dass die geplante Verlängerung der Fördermengenbegrenzung durch die Opec durch eine immer höhere US-Produktion untergraben wird. Zuletzt hatten sich Saudi-Arabien und Russland darauf verständigt, die im November beschlossene Förderbegrenzung um neun Monate zu verlängern. Dies muss allerdings erst noch auf dem Opec-Treffen am 25. Mai offiziell beschlossen werden. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 0,9 Prozent auf 48,55 Dollar, für Brent geht es um 0,8 Prozent auf 51,24 Dollar nach unten. Vor diesem Hintergrund dürften die am Berichtstag anstehenden US-Lagerdaten auf ein erhöhtes Interesse treffen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.797,30 -0,91% +1,72% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.803,68 -0,58% +3,61% 08:00 Kospi (Seoul) 2.286,02 -0,41% +12,81% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.109,71 -0,10% +0,20% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.268,11 -0,27% +15,36% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.213,84 -0,43% +11,56% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.771,48 -0,38% +7,90% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1105 +0,2% 1,1081 1,1033 +5,6% EUR/JPY 124,94 -0,3% 125,34 125,10 +1,6% EUR/GBP 0,8587 +0,1% 0,8579 0,8531 +0,7% GBP/USD 1,2936 +0,2% 1,2916 1,2932 +4,8% USD/JPY 112,50 -0,5% 113,09 113,40 -3,8% USD/KRW 1120,35 +0,4% 1115,98 1115,33 -7,2% USD/CNY 6,8877 +0,0% 6,8867 6,8923 -0,8% USD/CNH 6,8785 +0,1% 6,8748 6,8862 -1,4% USD/HKD 7,7887 +0,0% 7,7875 7,7874 +0,4% AUD/USD 0,7424 -0,0% 0,7426 0,7421 +2,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,55 49 -0,9% -0,45 -14,5% Brent/ICE 51,24 51,65 -0,8% -0,41 -12,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.243,16 1.237,11 +0,5% +6,05 +8,0% Silber (Spot) 16,87 16,85 +0,1% +0,02 +5,9% Platin (Spot) 942,40 941,50 +0,1% +0,90 +4,3% ===

