Mit einem Börsenwert von umgerechnet knapp 300 Mrd. Euro ist Tencent die klare Nummer eins unter den chinesische Internet-Firmen und eine der größten der Welt. Die in Hongkong gehandelte Aktie hat sich in den letzten zehn Jahren knapp verfünfzigfacht. Da verwundert es nicht, dass die Dividendenrendite nur bei läppischen 0,2% liegt - und selbst wenn Tencent die Ausschüttungsquote verdoppeln oder verdreifachen würde, was bei aktuell <15% problemlos möglich wäre, könnte die Rendite noch nicht einmal unsere Mindeststandards erfüllen. Gleichwohl muss man zugestehen: Wegen der immensen Dynamik ist die realisierte Dividendenrendite nicht zu verachten. Wer 2007 eingestiegen ist, macht mit den jetzt im Mai zur Ausschüttung...

