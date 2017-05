In Amerika werden große Unternehmen, die aufgrund eines starken Kursverlusts gerade hohe Dividendenrenditen aufweisen, gerne als Dogs of the Dow bezeichnet. Trotz kriselnder Banken, Umbruch im Automarkt und schwierigen Zeiten bei den Versorgern gab es zu Beginn dieser Handelswoche aber nur eine DAX-Aktie, die für das letzte Jahr eine negative Rendite eingebracht hat.



ProSiebenSat.1 Media (WKN:PSM777) hatte am 15. Mai seinen Anlegern in den letzten zwölf Monaten einen Verlust beschert, aber wieso überhaupt und können wir etwas daraus lernen?

Der Wandel hat Chancen und Risiken

Da das Gedächtnis an der Börse oftmals nicht das Beste ist, sollte man sich erst einmal erinnern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...