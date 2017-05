FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Pressebericht über eine neue Strategie der Deutschen Börse dürfte deren Aktien am Mittwoch in den Anlegerfokus rücken. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf interne Unterlagen berichtet, geht Börsenchef Carsten Kengeter nach der gescheiterten Fusion mit der London Stock Exchange nun in die Offensive.

Um die ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen, setze Kengeter auf eine Drei-Säulen-Strategie, heißt es. So solle das Geschäft auf neue Anlageklassen ausgeweitet werden. Zudem wolle Kengeter mit Big Data Geld verdienen und die Börse in eine digitale Kapitalmarktplattform verwandeln. Dabei würden Partnerschaften, Minderheitsbeteiligungen oder ausgewählte Zukäufe statt Großfusionen bevorzugt.

Der "Handelsblatt"-Artikel dürfte für eine positive Marktstimmung sorgen, sagte ein Händler am Morgen. Auch wenn nicht alles neu daran sei, erscheine die Strategie als richtig. Damit könnte die Deutsche Börse irgendwann die Terminbörse Eurex oder den Abwickler Clearstream wie von Analysten gewünscht an die Börse bringen./edh/fbr

