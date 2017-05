DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Shanghai Pharmaceuticals hat mit einer Reihe von Finanzinvestoren über ein mögliches Übernahmeangebot für den Arzneimittelkonzern Stada gesprochen. Das bestätigte das chinesische Unternehmen am Mittwoch. Es gebe allerdings "noch viele Unsicherheiten" im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den Investoren. Ein offizielles Angebot sei der Stada Arzneimittel AG bislang nicht unterbreitet worden.

Stada will sich derzeit von den beiden Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven übernehmen lassen, die dem Konzern ein Angebot im Gesamtwert von 66 Euro je Aktie unterbreitet haben. Die Annahmefrist für diese Offerte läuft noch bis zum 8. Juni. Der Deal bewertet den Generikahersteller aus Bad Vilbel mit 5,3 Milliarden Euro inklusive Schulden.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte berichtet, dass der Finanzinvestor Advent zusammen mit Shanghai Pharmaceuticals die Abgabe einer Gegenofferte prüfe. Im Gespräch sei ein mögliches Angebot in Höhe von rund 70 Euro je Aktie, sagten informierte Personen der Nachrichtenagentur.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q

10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV

10:00 DE/LEG Immobilien AG, HV

10:00 DE/Software AG, HV

10:00 DE/Symrise AG, HV

10:00 DE/Morphosys AG, HV

10:00 DE/SGL Carbon SE, HV

11:00 DE/Adva Optical Networking SE, HV

14:30 DE/bet-at-home.com AG, HV

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages

- DE/Diebold Nixdorf AG, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Alstria Office REIT AG 0,52 EUR Elringklinger AG 0,50 EUR Jungheinrich AG Vorzüge 0,44 EUR Muehlhan AG 0,06 EUR OHB SE 0,40 EUR PSI AG 0,22 EUR TAG Immobilien AG 0,57 EUR Verallia Deutschland AG 14,26 EUR Xing AG 2,97 EUR Essilor Intl. SA 1,50 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-GB 10:30 Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +25.500 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,2% -EU 11:00 Verbraucherpreise April Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,9% gg Vj Vorabschätzung: +1,9% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+1,5% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,2% gg Vj Vorabschätzung: +1,2% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vm/+0,7% gg Vj -US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion neuer 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2020 mit offenem Volumen 11:00 SE/Auktion 3,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2022 im Volumen von 2 Mrd SEK Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 500 Mio SEK 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2046 im Volumen von 1 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2022 im Volumen von maximal 2 Mrd CZK Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2027 im Volumen von maximal 4 Mrd CZK (Emissionsdetails vom tschechischen Finanzministerium angepasst)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.382,30 -0,62% Nikkei-225 19.810,07 -0,55% Shanghai-Composite 3.110,37 -0,08% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.804,53 -0,02% DAX-Future 12.802,00 -0,02% XDAX 12.804,35 -0,01% MDAX 25.102,49 +0,20% TecDAX 2.231,39 +0,23% EuroStoxx50 3.641,89 +0,00% Stoxx50 3.276,11 +0,14% Dow-Jones 20.979,75 -0,01% S&P-500-Index 2.400,67 -0,07% Nasdaq-Comp. 6.169,87 +0,33% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,39 -15

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Konsolidierung an den Aktienmärkten dürfte sich ausweiten. "Trump wird mehr und mehr zum Belastungsfaktor", sagt ein Marktteilnehmer. Medienberichten zufolge soll der US-Präsident versucht haben, die Ermittlungen des FBI zu behindern. Das Weiße Haus hat der Darstellung zwar widersprochen. "Der Risikoappetit an den Märkten leidet aber", sagt ein Händler. Die Umsetzung der US-Steuerreform dürfte sich nun weiter verzögern, befürchtet er. Leidtragender ist erst einmal der Dollar, der gegen Yen und Euro unter Druck gerät. Da der Dollar-Druck nun politisch begründet wird und nicht mehr mit dem Flow, dürften exportorientierte Werte in der Eurozone unter der Dollar-Schwäche leiden.

Rückblick: Kaum verändert - Während die Aktienmärkte ihre Konsolidierung auf hohem Niveau fortsetzten, stieg der Euro auf den höchsten Stand seit gut einem halben Jahr. Kapitalzuflüsse in die Eurozone gingen vor allem in Peripherie-Anleihen. An der Spitze der Sektoren standen die Telekomaktien mit einem Plus von 1,2 Prozent. Vodafone stiegen um 4 Prozent. Händler verwiesen auf einen starken Ausblick. Deutsche Telekom zogen um 1 Prozent an, nachdem die Deutsche Bank ein höheres Kursziel ausgerufen hatte. Telekom Austria gewannen 6,7 Prozent auf den höchsten Kurs seit fast fünf Jahren. Händler taten sich mit einer fundamentalen Begründung für den starken Kursanstieg schwer. Es kursierten weder Nachrichten zum Unternehmen noch Spekulationen über eine Konsolidierung in der Branche, hieß es. Fester zeigten sich auch die Nahrungsmittelwerte mit einem Index-Plus von 0,8 Prozent. Diageo stiegen um 2 Prozent, Nestle um 1,2 Prozent. Beide Unternehmen steigerten ihre Wettbewerbsfähigkeit dank der Euro-Stärke, hieß es. Vernachlässigte Versorgertitel sprangen an. Hier stachen EDF mit einem Plus von gut 7 Prozent heraus. Autoaktien gaben nach schwachen Branchenzahlen um 0,7 Prozent nach. Die Neuzulassungen waren gefallen.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Im DAX setzte sich die Verschnaufpause auf höchstem Niveau fort. Im Tageshoch baute er die jüngste Rekordstrecke noch etwas aus und stieg auf ein neues Rekordhoch. An der Spitze standen Thyssenkrupp, Deutsche Telekom und Bayer, die alle noch deutlich unter ihren Rekordständen standen. Marktteilnehmer sprachen von Nachholpotenzial. Thyssenkrupp gewannen 4,1 Prozent, Salzgitter 1,8 Prozent. Händler verwiesen auf Aussagen von Wirtschaftsministerin Zypries. Sie will der durch chinesische Niedrigpreise und Importerschwernisse in den USA bedrohten deutschen Stahlindustrie unter die Arme greifen. Der Finanzinvestor Advent könnte laut einem Medienbericht einen neuen Bieterwettstreit um Stada anzetteln. Für die Aktie ging es daraufhin um 1,4 Prozent nach oben auf einen neuen Rekordstand. Thema war auch eine Index-Anpassung von MSCI. Der Index-Anbieter nimmt Hapag Lloyd, Rocket Internet und Elmos in seinen Small-Cap-Index auf, die Kurse zogen um bis zu 4 Prozent an. Entnommen werden Gesco und Bijou Brigitte, deren Kurse leicht nachgaben.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) -0,0% auf 12.804 Punkte

Angesichts einer Seitwärtsbewegung an der Wall Street tat sich nachbörslich im Handel mit deutschen Aktien beim Broker Lang & Schwarz wenig. Etwas höher gestellt wurden Grammer und Capital Stage. Bei Grammer will der chinesische Großaktionär Ningbo Jifeng den Anteil erhöhen, wie nachbörslich bekannt wurde. Der Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage meldete die Bestellung von Dierk Paskert per Anfang September 2017 zum neuen Vorstandsvorsitzenden.

USA / WALL STREET

Wenig verändert - Nach dem freundlichen Wochenauftakt sorgte die Politaffäre um die mögliche Weitergabe von Geheiminformationen durch Präsident Donald Trump an Russland für einen kleinen Stimmungsdämpfer. Gleichwohl ging davon kein stärkerer Druck aus und S&P-500 und Nasdaq-Composite markierten sogar neue Allzeithochs. "Bedenkt man die politischen Auswirkungen für den Markt, könnte es für Trump nun sehr viel schwieriger werden, im Kongress die nötige Unterstützung für seine Fiskalpolitik zu finden, sollten die Berichte seine Beziehung zur republikanischen Partei untergraben", warnte ein Marktexperte. Der als sicherer Hafen geltende Anleihemarkt erhielt Zulauf angesichts der politischen Entwicklung. Die Konjunkturdaten des Tages hatten in der Breite kaum Einfluss auf die Indizes. Immobilienaktien bekamen Gegenwind von enttäuschenden Immobiliendaten des Tages, aber auch davon, dass weitere US-Einzelhandelsunternehmen enttäuschten mit ihren Geschäftszahlen. Letzteres traf vor allem Aktien von Unternehmen, die Grundstücke besitzen bzw. verwalten, auf denen Einkaufszentren angesiedelt sind. Kimco Realty verloren 4,2 Prozent, Regency Centers Corporation 3,3 und Simon Property Group 1,3 Prozent. Staples fielen um 3,5 Prozent. Der Büroausstatter überzeugte zwar mit den Umsätzen, die Gewinnentwicklung hinkte dem aber hinterher. Schwache Umsätze von Dick's Sporting Goods wurden mit einem Kursminus von 13,7 Prozent abgestraft. Die Kurse der Sportartikelhersteller Nike und Under Armour verloren 1,8 bzw. 4,0 Prozent. Auch Columbia Sportswear, Finish Line, Hibbett Sports und Foot Locker standen deutlicher unter Druck.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.27 Uhr EUR/USD 1,1100 +0,2% 1,1081 1,1068 EUR/JPY 124,87 -0,4% 125,34 125,22 EUR/CHF 1,0921 -0,1% 1,0927 1,0941 GBP/EUR 1,1650 -0,0% 1,1656 1,1666 USD/JPY 112,49 -0,5% 113,09 113,15 GBP/USD 1,2931 +0,1% 1,2916 1,2910

Am deutlichsten reagierte der Devisenmarkt auf die politische Unsicherheit in den USA wegen der Russland-Affäre von Donald Trump mit der möglichen Weitergabe von Geheiminformationen. Der Dollar wertete auf breiter Front deutlich ab. Der ICE-Dollarindex büßte 0,8 Prozent ein. Der Euro ging im späten US-Geschäft mit 1,1089 Dollar nahe dem Tageshoch um, verglichen mit Wechselkursen klar unter der Marke von 1,10 am Vorabend. Damit war er so teuer wie seit November nicht mehr. Zuletzt eher mäßige US-Daten einerseits und überzeugende Daten aus der Eurozone andererseits wurden als weiterer Faktor für den gestiegenen Euro ins Feld geführt. Die EZB werde eher früher als später in den geldpolitischen Straffungszyklus eintreten, hieß es.

Am Mittwochmorgen verstärkt sich der Druck auf den Dollar in Reaktion auf Berichte, laut denen Trump von dem inzwischen entlassenen FBI-Direktor James Comey verlangt haben soll, die Ermittlungen gegen den ehemaligen Sicherheitsberater des Präsidenten, Mike Flynn, wegen dessen Russland-Kontakten einzustellen. Der Euro überwindet im asiatisch dominierten Handel erstmals seit einem halben Jahr die Marke von 1,11 Dollar. Devisenanalyst Masashi Murata von Brown Brothers Harriman glaubt allerdings nicht an die Nachhaltigkeit der Euro-Stärke. Die fundamentalen Voraussetzungen dafür seien nicht gegeben, meint er. Er glaube auch nicht daran, dass die Europäische Zentralbank so bald die Zinsen erhöhe.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,57 49 -0,9% -0,43 -14,4% Brent/ICE 51,24 51,65 -0,8% -0,41 -12,6%

Am Ölmarkt hielt die Zuversicht zunächst an, nachdem sich Russland und Saudi-Arabien auf eine Verlängerung der Förderbegrenzung verständigt haben; auch wenn die Zustimmung des Erdölkartells Opec am 25. Mai erst noch erfolgen muss. Im Späthandel kamen die Preise nach vier Tagen in Folge mit Aufschlägen aber etwas zurück. US-Leichtöl der Sorte WTI kostete mit 48,60 Dollar ein halbes Prozent weniger als am Montag. Am Markt mehrten sich auch wieder kritische Stimmen über die Nachhaltigkeit der Produktionsdrosselung, denn zuletzt hatten Libyen, Nigeria und die USA die Produktion hochgefahren.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.242,47 1.237,11 +0,4% +5,36 +7,9% Silber (Spot) 16,87 16,85 +0,1% +0,02 +5,9% Platin (Spot) 942,30 941,50 +0,1% +0,80 +4,3% Kupfer-Future 2,55 2,55 -0,1% -0,00 +1,2%

Das Gold profitierte von seinem Ruf als sicherer Hafen angesichts der Russlandaffäre von Donald Trump mit der möglichen Weitergabe von Geheiminformationen. Die Feinuze verrteuerte sich um 0,5 Prozent auf 1.237 Dollar im späten US-Handel.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

DEUTSCHLAND / TÜRKEI / POLITIK

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat mit scharfer Kritik auf das von der Türkei ausgesprochene Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete reagiert. Wenn nun "auch noch das deutsche Parlament erpresst werden soll, ist die Grenze des Erträglichen erreicht", sagte Gabriel der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Ich kann nur hoffen, dass die türkische Regierung ihre Meinung in den kommenden Tagen ändert", sagte der Minister. "Sonst wird der deutsche Bundestag sicher die Soldaten nicht in der Türkei lassen."

USA / POLITIK

In der Russland-Affäre soll US-Präsident Trump nach Medienberichten den damaligen FBI-Chef James Comey gebeten haben, die Ermittlungen gegen seinen tags zuvor zurückgetretenen Sicherheitsberater Michael Flynn zu stoppen. Flynn musste im Februar den Hut nehmen, weil er die Unwahrheit über Telefonate mit dem russischen Botschafter gesagt hatte. Das Weiße Haus dementierte die Darstellung umgehend.

USA / TÜRKEI / POLITIK

Am Rande des ersten Treffens von US-Präsident Donald Trump mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan hat es Zusammenstöße in Washington gegeben. Wie Zeugen berichteten, griffen Sicherheitsleute Erdogans vor der Residenz des türkischen Botschafters Demonstranten an, die Fahnen der syrisch-kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD) trugen. Bei dem Gespräch Erdogans mit Trump waren zuvor die Differenzen hinsichtlich des Vorgehens in Syrien deutlich zutage getreten. Erdogan nannte es "absolut nicht akzeptabel", die syrische Kurdenmiliz YPG als Partner für den Anti-Terror-Kampf in Betracht zu ziehen. Die US-Regierung will die Miliz mit Waffen versorgen.

NORDKOREA POLITIK

Nach dem neuerlichen Raketentest Nordkoreas ist der UN-Sicherheitsrat zu Beratungen über weitere Sanktionen zusammengekommen. Die USA wollten nach Angaben ihrer UN-Botschafterin Niki Haley mit China, dem wichtigsten Verbündeten Nordkoreas, eine neue Resolution über Strafmaßnahmen ausarbeiten.

LÄNDERRATING AUSTRALIEN

Standard & Poor's (S&P) hat vor einer Abstufung der Bonität Australiens gewarnt. Die Ratinagentur bestätigte ihr Länderrating für Australien am Mittwoch zwar mit der höchsten Stufe AAA. Sollten sich die Fortschritte bei der Erzielung eines Haushaltsüberschusses aber verlangsamen, könne die Bonitätsnote gesenkt werden, teilte S&P mit. Der Ausblick für das Rating ist negativ.

STAHLINDUSTRIE

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries will der durch chinesische Niedrigpreise und Importerschwernisse in den USA bedrohten deutschen Stahlindustrie unter die Arme greifen. Die Branche sei eine "Basisindustrie" und damit zentraler Baustein für die gesamte Produktion hierzulande, sagte sie der Nachrichtenagentur Reuters. Die durch massive Überkapazitäten bedingten Marktstörungen ließen sich nur gemeinsam im Kreis der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer lösen.

GLYPHOSAT

Die EU-Kommission plant eine Verlängerung der Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat für zehn Jahre. Die Behörde habe einen Vorschlag von Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis gebilligt, mit den Mitgliedstaaten darüber Gespräche aufzunehmen, teilte ein Sprecher mit.

SCHAEFFLER

Eine Explosion in einem Werk im unterfränkischen Eltmann, durch die am Montag 13 Menschen verletzt wurden, ist auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

UNITED INTERNET/DRILLISCH

Nach der Ankündigung in der Vorwoche, die Kräfte zu bündeln und neben den drei großen Komplettanbietern Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica eine starke vierte Kraft im deutschen Telekommunikationsmarkt zu werden, hält United Internet nun gut 30 Prozent an Drillisch. United Internet brachte dazu im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital ca. 7,75 Prozent ihrer Anteile an 1&1 Telecommunication in Drillisch ein. Im Gegenzug gab Drillisch neue Aktien an United Internet aus.

GRAMMER

Der chinesische Großaktionär Ningbo Jifeng will seinen Anteil am Autozulieferer Grammer erhöhen. Wie aus einer Pflichtmitteilung des SDAX-Konzerns hervorgeht, der sich derzeit gegen den Einfluss der Industriellenfamilie Hastor zur Wehr setzt, beabsichtigen die Chinesen, "innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen".

CAPITAL STAGE

bestellt Dierk Paskert per Anfang September 2017 zum neuen Vorstandsvorsitzenden. Paskert blicke auf langjährige Erfahrungen in Führungspositionen in verschiedenen Industriezweigen zurück, davon unter anderem in der Energiebranche sowie im Bereich Mergers & Aquisitions, teilte das Unternehmen mit.

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.