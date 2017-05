FRANKFURT/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Mobilfunkanbieter Telefonica Deutschland (O2) stellt sich angesichts der Abschaffung der Roaming-Gebühren in Europa auf eine deutliche Gewinnbelastung ein. "Wir rechnen mit einer Belastung des operativen Ergebnisses vor Abschreibungen (Ebitda) von 3 bis 4 Prozent", sagte der neue Vorstandschef Markus Haas der "Börsen-Zeitung" (Mittwoch). Infolge einer neuen EU-Verordnung müssen Mobilfunk-Kunden für die Handynutzung bei Reisen in andere EU-Länder vom 15. Juni an keine zusätzlichen Gebühren mehr zahlen.

"Fest steht, dass ich bei der Nutzung im EU-Ausland von Juli an keine nennenswerten Umsätze mehr habe", sagte Haas. Und das künftige Roaming-Verhalten seiner Kunden könne er nicht genau vorhersagen. In den teureren Handytarifen seien zwar bereits seit einiger Zeit Roaming-Pakete enthalten. Es gebe aber auch Kunden, die keinen solchen Tarif hätten, betonte der Manager./stw/stb

ISIN DE0005557508 GB00BH4HKS39 DE000A1J5RX9

AXC0036 2017-05-17/08:11