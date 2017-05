--------------------------------------------------------------



Kreditrechner Mutuo AG



Basel (ots) - Mit 137'882 im 2015 und 136'155 im Jahr 2016 ist die

Anzahl an neu abgeschlossenen Konsumkrediten um 1.3% gesunken.

Bedenkt man das aktuell tiefe Zinsniveau und den am 1. Juli 2016 neu

bei 10% festgelegten Höchstzinssatz für Konsumkredite, wurde danach

aufgrund einer grösseren Nachfrage und mehr Bewilligungen für Kredite

ein Anstieg an Neuabschlüssen erwartet. Dass diese Erwartung nicht

erfüllt wurde, lässt sich laut Dr. Aresta von der Mutuo AG

(https://mutuo.ch/kreditrechner/) anhand der folgenden drei

Änderungen begründen.



Am 1. Januar 2016 sind die Konventionen bezüglich

Werbeeinschränkungen und Prävention in Kraft getreten. Diese

bedeuteten für Kreditgeber eine Einschränkung der Werbefreiheit,

welche zu weniger angesprochenen Konsumenten führte und somit zur

tieferen Nachfrage an Krediten beitrug.



Ein weiterer Grund für die Abnahme an Neuabschlüssen sind die

neue, strengere Budgetberechnung und Kreditprüfung, welche es für

Konsumenten erschwert hat eine Bewilligung für ihren gewünschten

Kredit zu erhalten. Dazu beigetragen hat auch die Verlegung des

Höchstzinssatzes auf 10%, da Konsumenten zur Kreditaufnahme nun über

eine bessere Bonität verfügen müssen und daher geringere Chancen auf

einen Kredit haben.



Zudem hat die strengere Kreditwürdigkeitsprüfung zur Folge, dass

Konsumenten eher auf Kreditkarten ausweichen. Kreditkartenverträge

unterliegen nicht den gleichen Reglementen wie Konsumkredite und

haben einen Höchstzinssatz von 12%, wodurch sie für Konsumenten

interessanter und leichter zu erhalten sind.



Der Rückgang an Neuabschlüssen von 2015 auf 2016 lässt sich also

vor allem auf die im letzten Jahr neu in Kraft getretenen Reglemente

zurückführen, wodurch sich die Auswirkungen der strengeren

Kreditprüfung und des neuen, tiefen Höchstzinssatzes praktisch

gegenseitig aufgehoben haben. Jedoch ist letzterer nicht endgültig

bei 10% festgelegt, sondern wird jährlich an das allgemein geltende

Zinsniveau angepasst, was bei einer erneuten Zunahme auch wieder zu

einem Anstieg an bewilligten Kredite führen könnte.



