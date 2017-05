FRANKFURT (dpa-AFX) - Als erster namhafter Automobilhersteller mit langer Diesel-Tradition bereitet Volvo den Abschied von dieser Technik vor. "Aus heutiger Sicht werden wir keine neue Generation Dieselmotoren mehr entwickeln", sagte Vorstandschef Hakan Samuelsson in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ/Mittwochausgabe). Dabei wollten die Schweden zwar ihren erst 2013 eingeführten derzeitigen Diesel weiterentwickeln und an die Abgasgrenzwerte anpassen. Danach werde jedoch der finanzielle Aufwand für eine Neukonstruktion zu hoch.

Wie lange die bestehende Motorengeneration im Programm bleiben kann, darauf wollte sich Samuelsson noch nicht festlegen. Man dürfte noch bis etwa ins Jahr 2023 rechnen, schreibt die Zeitung. Volvo will stattdessen auf die Elektrifizierung der gesamten Modellpalette setzen. Ein erstes rein elektrisches Auto will Volvo 2019 auf den Markt bringen, wobei die Schweden ein Oberklasseprodukt im Auge haben. Samuelsson misst sich dabei an dem Elektroauto-Vorreiter Tesla. In diesem Bereich sollte auch für ein Volvo-Modell Platz sein, sagte er./nas/stw/stb

