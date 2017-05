DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Neue Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump: In der Russland-Affäre soll er nach Medienberichten den damaligen FBI-Chef James Comey gebeten haben, die Ermittlungen gegen seinen tags zuvor zurückgetretenen Sicherheitsberater Michael Flynn zu stoppen. Flynn musste im Februar den Hut nehmen, weil er die Unwahrheit über Telefonate mit dem russischen Botschafter gesagt hatte. Das Weiße Haus dementierte die Darstellung am Dienstag umgehend. Trump soll Comey zur Einstellung der Ermittlungen gegen Flynn gebeten haben, als sich die beiden Mitte Februar im Weißen Haus trafen, wie die New York Times berichtete. "Er ist ein guter Kerl. Ich hoffe, Sie können das sein lassen", soll Trump gesagt haben. Einen Tag zuvor war Flynn nach nur dreieinhalb Wochen im Amt zurückgetreten, weil er falsche Angaben über seine Telefonate mit dem russischen Botschafter Sergej Kisljak vor Amtsantritt der neuen US-Regierung gemacht hatte. Comey sei so "entsetzt" über diese Aufforderung gewesen, dass er den Inhalt des Gesprächs in einem Memo festgehalten habe, meldete der Fernsehsender CNN. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, könnte Trump sich der Behinderung der Justiz schuldig gemacht haben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.382,30 -0,62% Nikkei-225 19.803,75 -0,58% Hang-Seng-Index 25.297,51 -0,15% Kospi 2.236,05 -2,58% Shanghai-Composite 3.108,50 -0,14% S&P/ASX 200 5.791,20 -1,01%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Der andauernd schwache Dollar lastet zur Wochenmitte auf den Börsen in Asien. Dazu kommen die Entwicklungen im Weißen Haus in Washington um US-Präsident Donald Trump, die für eine erhöhte Verunsicherung sorgen. Der Nikkei-225 fällt deutlicher, nachdem er am Vortag noch bis auf einen Punkt an die 20.000er Marke herangelaufen war. Hauptthema bleiben die politischen Entwicklungen in Washington. In der Russland-Affäre soll US-Präsident Donald Trump nach Medienberichten den damaligen FBI-Chef James Comey gebeten haben, die Ermittlungen gegen seinen zuvor zurückgetretenen Sicherheitsberater Michael Flynn zu stoppen. Flynn musste im Februar den Hut nehmen, weil er die Unwahrheit über Telefonate mit dem russischen Botschafter gesagt hatte. Das Weiße Haus dementierte die Darstellung am Dienstag umgehend. Bereits am Vortag hatten Berichte, Trump könnte Geheimdienstinformationen an Russland weitergegeben haben, belastet. Er habe mit Russland "Fakten betreffend Terrorismus und Airline-Flugsicherheit" geteilt, schrieb der US-Präsident darauf auf Twitter. Dazu habe er ein "absolutes Recht". Im politischen Washington war von einer Glaubwürdigkeitskrise die Rede. Mit der steigenden Risikoaversion der Investoren bleiben die sicheren Häfen Anleihen und Gold gesucht. In Tokio zeigen sich mit dem schwachen Dollar die Exportwerte mit Abgaben. Daneben stehen auch die Versicherer unter Druck mit den weiterhin fallenden Renditen am Anleihemarkt. In Australien verzeichnen die Bankenwerte Kursverluste und belasten das Sentiment zusätzlich. Hier drücken weitere Details der geplanten Steuerreform durch die Regierung kräftig auf die Stimmung. Als weiteren Belastungsfaktor für die Börse in Sydney verweisen Händler auf die Aussagen der Ratingagentur Standard & Poor's. Zwar wurde das Rating "AAA" bestätigt, gleichzeitig wurde allerdings auch vor einer drohenden Abstufung gewarnt, sollte es nicht gelingen, das Haushaltsdefizit bis 2020 in einen Überschuss zu verwandeln.

US-NACHBÖRSE

Für die Aktie von Urban Outfitters ging es am Dienstag nachbörslich trotz schwacher Quartalsergebnisse nach oben. Der flächenbereinigte Umsatz verzeichnete im ersten Quartal einen Rückgang um 3,1 Prozent, während Analysten lediglich einen Rückgang um 2,6 Prozent erwartet hatten. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 Dollar und damit deutlich unter dem Vorjahreswert und auch der Konsensschätzung. Die Aktie legte dennoch bis um 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com um 1,3 Prozent auf 20,70 Dollar zu. Die Aktien von Red Robin Gourmet Burgers schossen nachbörslich um 16,3 Prozent auf 67,50 Dollar nach oben. Der Rückgang beim flächenbereinigten Umsatz fiel im ersten Quartal geringer aus als von den Analysten befürchtet. Der Nettogewinn ging zwar um 19 Prozent auf 11,6 Millionen Dollar zurück, übertraf damit allerdings die Konsensschätzung von 7,36 Millionen Dollar deutlich.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.979,75 -0,01 -2,19 6,16 S&P-500 2.400,67 -0,07 -1,65 7,23 Nasdaq-Comp. 6.169,87 0,33 20,20 14,62 Nasdaq-100 5.724,44 0,35 19,96 17,70 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 792 Mio 849 Mio Gewinner 1.335 2.225 Verlierer 1.626 741 Unverändert 138 124

Wenig verändert - Nach dem freundlichen Wochenauftakt sorgte die Politaffäre um die mögliche Weitergabe von Geheiminformationen durch Präsident Donald Trump an Russland für einen kleinen Stimmungsdämpfer. Gleichwohl ging davon kein stärkerer Druck aus und S&P-500 und Nasdaq-Composite markierten sogar neue Allzeithochs. "Bedenkt man die politischen Auswirkungen für den Markt, könnte es für Trump nun sehr viel schwieriger werden, im Kongress die nötige Unterstützung für seine Fiskalpolitik zu finden, sollten die Berichte seine Beziehung zur republikanischen Partei untergraben", warnte ein Marktexperte. Die Konjunkturdaten des Tages hatten in der Breite kaum Einfluss auf die Indizes. Immobilienaktien bekamen Gegenwind von enttäuschenden Immobiliendaten des Tages, aber auch davon, dass weitere US-Einzelhandelsunternehmen enttäuschten mit ihren Geschäftszahlen. Letzteres traf vor allem Aktien von Unternehmen, die Grundstücke besitzen bzw. verwalten, auf denen Einkaufszentren angesiedelt sind. Kimco Realty verloren 4,2 Prozent, Regency Centers Corporation 3,3 und Simon Property Group 1,3 Prozent. Staples fielen um 3,5 Prozent. Der Büroausstatter überzeugte zwar mit den Umsätzen, die Gewinnentwicklung hinkte dem aber hinterher. Schwache Umsätze von Dick's Sporting Goods wurden mit einem Kursminus von 13,7 Prozent abgestraft. Die Kurse der Sportartikelhersteller Nike und Under Armour verloren 1,8 bzw. 4,0 Prozent. Auch Columbia Sportswear, Finish Line, Hibbett Sports und Foot Locker standen deutlicher unter Druck.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,31 1,2 1,30 10,9 5 Jahre 1,85 -1,0 1,86 -7,3 7 Jahre 2,13 -1,9 2,15 -12,0 10 Jahre 2,32 -1,9 2,34 -12,0 30 Jahre 2,99 -1,4 3,01 -7,5

Der als sicherer Hafen geltende Anleihemarkt erhielt Zulauf angesichts der politischen Entwicklung. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 2,5 Basispunkte auf 2,32 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1109 +0,2% 1,1081 1,1033 +5,6% EUR/JPY 124,83 -0,4% 125,34 125,10 +1,5% EUR/GBP 0,8586 +0,1% 0,8579 0,8531 +0,7% GBP/USD 1,2939 +0,2% 1,2916 1,2932 +4,9% USD/JPY 112,37 -0,6% 113,09 113,40 -3,9% USD/KRW 1118,30 +0,2% 1115,98 1115,33 -7,4% USD/CNY 6,8872 +0,0% 6,8867 6,8923 -0,8% USD/CNH 6,8772 +0,0% 6,8748 6,8862 -1,4% USD/HKD 7,7884 +0,0% 7,7875 7,7874 +0,4% AUD/USD 0,7429 +0,0% 0,7426 0,7421 +3,0%

Am deutlichsten reagierte der Devisenmarkt auf die politische Unsicherheit in den USA wegen der Russland-Affäre von Donald Trump mit der möglichen Weitergabe von Geheiminformationen. Der Dollar wertete auf breiter Front deutlich ab. Der ICE-Dollarindex büßte 0,8 Prozent ein. Der Euro ging im späten US-Geschäft mit 1,1089 Dollar nahe dem Tageshoch um, verglichen mit Wechselkursen klar unter der Marke von 1,10 am Vorabend. Damit war er so teuer wie seit November nicht mehr. Zuletzt eher mäßige US-Daten einerseits und überzeugende Daten aus der Eurozone andererseits wurden als weiterer Faktor für den gestiegenen Euro ins Feld geführt. Die EZB werde eher früher als später in den geldpolitischen Straffungszyklus eintreten, hieß es. In Asien fiel der Dollar weiter zurück. Der Euro stieg im Gegenzug über die Marke von 1,11 Dollar. Auch zum Yen fiel der Greenback weiter zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,58 49 -0,9% -0,42 -14,4% Brent/ICE 51,26 51,65 -0,8% -0,39 -12,5%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 17, 2017 01:57 ET (05:57 GMT)

Am Ölmarkt hielt die Zuversicht zunächst an, nachdem sich Russland und Saudi-Arabien auf eine Verlängerung der Förderbegrenzung verständigt haben; auch wenn die Zustimmung des Erdölkartells Opec am 25. Mai erst noch erfolgen muss. Im Späthandel kamen die Preise nach vier Tagen in Folge mit Aufschlägen aber etwas zurück. US-Leichtöl der Sorte WTI kostete mit 48,60 Dollar ein halbes Prozent weniger als am Montag. Am Markt mehrten sich auch wieder kritische Stimmen über die Nachhaltigkeit der Produktionsdrosselung, denn zuletzt hatten Libyen, Nigeria und die USA die Produktion hochgefahren. Im asiatischen Handel bauten die Ölpreise ihre Abgaben noch weiter aus.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.243,73 1.237,11 +0,5% +6,62 +8,0% Silber (Spot) 16,89 16,85 +0,2% +0,04 +6,1% Platin (Spot) 943,55 941,50 +0,2% +2,05 +4,4% Kupfer-Future 2,56 2,55 +0,3% +0,01 +1,6%

Das Gold profitierte von seinem Ruf als sicherer Hafen angesichts der Russlandaffäre von Donald Trump mit der möglichen Weitergabe von Geheiminformationen. Die Feinuze verrteuerte sich um 0,5 Prozent auf 1.237 Dollar im späten US-Handel.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

NORDKOREA POLITIK

Nach dem neuerlichen Raketentest Nordkoreas ist der UN-Sicherheitsrat zu Beratungen über weitere Sanktionen zusammengekommen. Die USA wollten nach Angaben ihrer UN-Botschafterin Niki Haley mit China, dem wichtigsten Verbündeten Nordkoreas, eine neue Resolution über Strafmaßnahmen ausarbeiten.

LÄNDERRATING AUSTRALIEN

Standard & Poor's (S&P) hat vor einer Abstufung der Bonität Australiens gewarnt. Die Ratinagentur bestätigte ihr Länderrating für Australien am Mittwoch zwar mit der höchsten Stufe AAA. Sollten sich die Fortschritte bei der Erzielung eines Haushaltsüberschusses aber verlangsamen, könne die Bonitätsnote gesenkt werden, teilte S&P mit. Der Ausblick für das Rating ist negativ.

STAHLINDUSTRIE

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries will der durch chinesische Niedrigpreise und Importerschwernisse in den USA bedrohten deutschen Stahlindustrie unter die Arme greifen. Die Branche sei eine "Basisindustrie" und damit zentraler Baustein für die gesamte Produktion hierzulande, sagte sie der Nachrichtenagentur Reuters. Die durch massive Überkapazitäten bedingten Marktstörungen ließen sich nur gemeinsam im Kreis der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer lösen.

SHANGHAI PHARMACEUTICALS/STADA

Shanghai Pharmaceuticals hat mit einer Reihe von Finanzinvestoren über ein mögliches Übernahmeangebot für den Arzneimittelkonzern Stada gesprochen. Das bestätigte das chinesische Unternehmen am Mittwoch. Es gebe allerdings "noch viele Unsicherheiten" im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den Investoren. Ein offizielles Angebot sei der Stada Arzneimittel AG bislang nicht unterbreitet worden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2017 01:57 ET (05:57 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.