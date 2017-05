Nasdaq Stockholm has decided to halt the trading in the below products issued by Skandinaviska Enskilda Banken AB on STO Warrants due to closed underlying market. Trading will be resumed on May 18, 2017.



BEAR EL X1 S SE0006344081 BEAR EL X2 S SE0004776748 BEAR EL X2 SE DK0060718724 BEAR EL X4 S SE0004491850 BEAR EL X4 SE DK0060718567 BEAR EL X5 S SE0006245445 BULL EL X2 S SE0004776730 BULL EL X2 SE DK0060718641 BULL EL X4 B S SE0007815204 BULL EL X4 S SE0004491843 BULL EL X4 SE DK0060718484 BULL EL X5 B S SE0007815212 BULL EL X5 S SE0006245452 EL S SE0004776672 EL SE DK0060718807 MINIS EL A S SE0005561180



Please note that the order books will be flushed.



For further information concerning this exchange notice please contact Eva Norling or Gustav Erikson, telephone +46 8 405 60 00, or iss@nasdaq.com.