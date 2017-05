Ein Talk, der 6 Jahre alt ist. Es war damals nicht leicht, Privatanleger für ein Roundtable-Gespräch zu finden. Der Anti-Börse-Populismus der Politiker machte Angst. Vier Mutige hatten sich trotzdem am 7.4. 2011 im Cafe BE zum Gespräch mit mir eingefunden: Wolfgang Beigl, Günter Luntsch, Erhard Salchenegger und Jürgen Stowasser. Für die nächste Ausgabe von http://www.boerse-social.com/magazine möchte ich so etwas wieder einberufen. Wer hat Lust? christian@boerse-social.com . Drastil: Im Vorgespräch ist die Gegenfrage an mich gefallen, warum ich mich für die Börse interessiere - nun, die Börsen spiegeln einfach wie eine ewige "Education Soap Opera" das Weltgeschehen wider. Beispiel: Die dramatischen Ereignisse...

