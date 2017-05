In unseren wöchentlichen Webinaren jeden Montag, hatten wir während der letzten Wochen mehrmals den Sektor der 3D Druckeraktien in den Fokus genommen und erwähnt, das die derzeitige Rallye in der Branche mit Stratasys begann. Diese Aktie kennt seit Wochen nur eine Richtung - und zwar nach oben!

Den vollständigen Artikel lesen ...