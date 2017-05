LONDON (dpa-AFX) - Die chinesische Online-Handelsplattform Alibaba legt einem Pressebericht zufolge den geplanten Börsengang ihrer Finanzsparte Ant Financial fürs erste auf Eis. Frühestens Ende 2018 vielleicht auch erst im Jahr darauf, sei mit einem Gang auf das Börsenparkett zu rechnen, berichtete die "Financial Times" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Banker. Alibaba müsse zunächst die Genehmigung der chinesischen Regierung erhalten. Ant Financial wolle in Übersee gelistet werden, das gehe ohne die Freigabe durch die Behörden nicht. Vor dem im Herbst stattfindenden Parteitag der Kommunistischen Partei wolle aber niemand eine Entscheidung fällen.

Alibabas Finanzdienstleister sei zudem derzeit auch anderweitig beschäftigt, hieß es weiter. Das Unternehmen, das unter anderem den Bezahldienst Alipay betreibt, hatte zuletzt kräftig zugekauft und muss die Neuzugänge integrieren. Akquiriert wurde unter anderem in Indien und in Südkorea. In den USA, will Ant den auf Auslandsüberweisungen spezialisierten Zahlungsabwickler Moneygram für über eine Milliarde US-Dollar schlucken. Bei einer Finanzierungsrunde im vergangenen Jahr wurde Ant mit 60 Milliarden US-Dollar bewertet./she/mne/fbr

