Die Innovation von Philips umfasst zahlreiche neue Gratis-Features und punktet durch Benutzerfreundlichkeit

Speech Processing Solutions, die globale Nr. 1 bei professionellen Diktierlösungen, bringt ein umfassendes Update der Philips Voice-Recorder-App auf den Markt.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia.

Philips voice recorder app (Photo: Business Wire)

Die kostenlose Diktier-App bietet erstklassige Aufnahmequalität und umfasst professionelle Funktionen wie das Einfügen oder Ausschneiden bestimmter Sequenzen. Auch die Bedienung ist jetzt noch intuitiver. Mittels Share-Button können Aufnahmen zum Beispiel via E-Mail, WhatsApp oder Bluetooth versendet werden. Für diejenigen, die gerne unterwegs im Auto diktieren, sorgt der brandneue Automodus für Sicherheit und Komfort. Mit dem App-Widget können Aufnahmen direkt vom Homescreen gestartet und somit spontane Ideen und Einfälle sofort festgehalten werden.

Die gratis Diktier-App für alle

Mit dem neuen Android-Update gibt es keine Einschränkungen hinsichtlich Nutzungsdauer mehr. Die Philips Voice-Recorder-App kann von allen Android-Usern völlig unlimitiert, kostenlos und in vollem Umfang verwendet werden.

Die Philips Voice-Recorder-App eignet sich für Diktier-Neulinge und professionelle User gleichermaßen. "Benutzerfreundlichkeit wurde bei dieser Version groß geschrieben. Die App ist einfach und intuitiv zu bedienen. Gleichzeitig bietet sie allen, die regelmäßig diktieren zahlreiche professionelle Features. User können Audiosequenzen editieren, bestimmten Diktaten Prioritätsstatus zuweisen oder der Aufnahme Eigenschaften hinzufügen.", betont Dr. Thomas Brauner, Geschäftsführer von Speech Processing Solutions.

Uneingeschränkte Mobilität und Aufnahmemöglichkeit

"Im Gegensatz zu unseren professionellen Diktiergeräten wie dem Philips SpeechMikeSpeechAir oder PocketMemo, hat sein Smartphone fast jeder rund um die Uhr dabei. Viele Geschäftsleute gehen ihre To-Do-Listen unterwegs, auf dem Weg von einem Termin zum nächsten, gedanklich durch. Mit der Philips Voice-Recorder-App für Smartphones, können alle Gedanken, Notizen und Aufgaben verbal festgehalten werden.", erklärt Dr. Brauner weiter.

Der so genannte Automodus wurde speziell für solche Situationen entwickelt. Dieser Modus besteht aus einem aufgeräumten Bildschirm, der nur die wichtigsten Funktionen auf extra großen Buttons enthält. Dies ermöglicht eine blinde Bedienung und gewährleistet ein sicheres Autofahren ohne Ablenkung. Alternativ zum Automodus, kann durch einmaliges Antippen des App-Widgets am Homescreen die Aufnahme sofort gestartet werden.

Noch mehr Features in Kombination mit Philips SpeechLive

Wenn die Philips Voice-Recorder-App mit der Cloud-Diktierlösung Philips SpeechLive verbunden wird, erschließen sich dem Anwender noch mehr Möglichkeiten. Diktate können nicht nur als Sprachaufnahme versendet, sondern auch innerhalb kürzester Zeit verschriftlicht werden. SpeechLive bietet jenen, die keine eigene Schreibkraft haben, zwei zusätzliche Services. Zum einen können mit dem SpeechLive Spracherkennungsservice, welcher in 21 Sprachen unterstützt wird, Audioaufnahmen im Handumdrehen in geschriebenen Text umgewandelt werden. Zum anderen bietet SpeechLive auch einen professionellen Schreibservice, der für anspruchsvollere Inhalte wie zum Beispiel Gesprächsprotokolle oder Interviews in Anspruch genommen werden kann. SpeechLive bietet dem User die Möglichkeit, den Transkriptionsstatus seines Diktates genau zu verfolgen und das fertige Dokument direkt in der App zu empfangen.

Neugierig geworden? Dann laden Sie sich jetzt die kostenlose Philips Voice-Recorder-App auf Ihr Smartphone und überzeugen Sie sich selbst von den zahlreichen Vorteilen.

Mehr Informationen zur App und zur SpeechLive Cloud-Lösung finden Sie unter: www.speechlive.com

Über Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions ist der weltweit führende Anbieter bei professionellen Diktierlösungen. Das Unternehmen wurde 1954 als Teil von Philips in Österreich gegründet und ist seit über 60 Jahren die treibende Kraft bei innovativen Sprache-in-Text-Lösungen. Das Unternehmen hat bahnbrechende Produkte wie das mobile Philips SpeechAir, das Philips Pocket Memo Diktiergerät, das Philips SpeechMike Premium USB-Diktiermikrofon und die Philips Diktier-Recorder-App für Smartphones entwickelt und wird damit seinem Anspruch von Exzellenz und ausgezeichneter Qualität gerecht. Dank der neuesten Innovation, Philips SpeechLive, die als cloudbasierte Workflowlösung konzipiert ist, werden Diktate und Aufnahmen schneller und bequemer als je zuvor. Die maßgeschneiderten Angebote und Produkte von Speech Processing Solution helfen professionellen Anwendern, Zeit und Ressourcen zu sparen und mit maximaler Effizienz zu arbeiten.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170517005057/de/

Contacts:

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Christina Angerer

christina.angerer@speech.com

Tel: +43 1605 291 488

www.philips.com/dictation