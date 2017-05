FRANKFURT (Dow Jones)--Nach zwei schwächeren Tagen legen die Renten-Futures am Mittwochmorgen an der Eurex wieder zu. Gegen 8.30 Uhr MESZ steigt der Bund-Future mit Fälligkeit im Juni um 28 Ticks auf 160,67 Prozent. Das Tageshoch liegt bei 160,71 Prozent und das Tagestief bei 160,56 Prozent. Umgesetzt worden sind bislang knapp 23.000 Kontrakte. Der Bobl-Future handelt 8 Ticks fester bei 131,47 Prozent.

Der Bund-Future bewegt sich seit acht Handelstagen in einer Handelsspanne von nur einem Prozentpunkt zwischen 160 und 161 Prozent. "Technische Risiken dominieren und in Abwesenheit marktbewegender Konjunkturzahlen bleibt der Ausblick gedämpft", sagt Ulrich Wortberg von der Helaba. Aktuell stützten allerdings die Berichte über das politische Agieren Donald Trumps den US-Rentenmarkt und ermöglichten auch an der Eurex den freundlichen Handelsauftakt.

Sollten jedoch die technischen Unterstützungen für den Bund-Future bei 160,00 und 159,73 Prozent unterschritten werden, wäre der Weg frei zum Test des zyklischen Tiefs von Mitte März bei 158,73 Prozent. Widerstände lokalisiert Wortberg bei 161,00 und um 161,50 Prozent.

May 17, 2017

