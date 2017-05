Wie Straumann Investor Relations am heutigen Mittwoch via Twitter bestätigt, hat GIC seine noch verbliebenen 0,54 Millionen Aktien, entsprechend einem Anteil von 3,4%, verkauft. Die Straumann-Aktien werden im vorbörslichen Handel von Julius Bär mit einem Abschlag von 2,4% indiziert. Wie die NZZ in ihrer Online-Ausgabe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...